Nie żyje Cat Janice. Przed śmiercią pozostawiła 7-letniemu synowi piosenkę, która stała się hitem 

Piosenkarka Cat Janice nie żyje. Zmarła w środę, w wieku 31 lat, po dwóch latach walki z nowotworem. O odejściu artystki poinformowała w mediach społecznościowych jej rodzina. Amerykanka zasłynęła piosenką "Dance You Outta My Head", do której prawa przepisała na swojego 7-letniego syna, by zapewnić mu środki na przyszłe życie.

Amerykańska piosenkarka Cat Janice odeszła "spokojnie, otoczona przez kochającą rodzinę", w zaciszu swojego "rodzinnego domu" - przekazali w mediach społecznościowych jej bliscy. Ostatnie dwa lata 31-latka walczyła z mięsakiem oraz przerzutami nowotworu do płuc. Szerszą popularność zyskała w styczniu tego roku, kiedy wydała piosenkę zatytułowaną "Dance You Outta My Head". Prawa do zysków z utworu przepisała na swojego 7-letniego syna, z myślą o jego przyszłości. Ostatni utwór artystki w krótkim czasie stał się hitem. Tylko na platformie streamingowej Spotify, od czasu premiery odsłuchano go już ponad 12 milionów razy. Piosenka trafiła również na pierwsze miejsce zestawienia TikTok Billboard Top 50 oraz do pierwszej dziesiątki rankingu Billboard's Hot Dance/Electronic Songs.