Nie żyje Agnieszka Mazurek. Była wokalistką popularnego zespołu Lider Dance

W raporcie kierowanej przez Antoniego Macierewicza podkomisji smoleńskiej znalazły się nieocenzurowane zdjęcia ofiar katastrofy. - To, co zrobili panowie Kaczyński i Macierewicz, obrażając pamięć o ofiarach tylko po to, żeby jątrzyć, to jest coś niewybaczalnego. Polki i Polacy wstydzą się za to, co zrobiliście w ostatnich kilkudziesięciu godzinach - skomentował Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej.