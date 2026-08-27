Kultura i styl Polska branża filmowa w żałobie. Nie żyją Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki Oprac. Ewa Żebrowska |

Mariusz Łukomski Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Mariusz Łukomski, producent filmowy, który założył w 1998 roku firmę produkcyjną i dystrybucyjną Monolith Films, był jednym z pionierów niezależnej dystrybucji kinowej w Polsce. Miał 65 lat. Informację o jego śmierci przekazano w mediach społecznościowych spółki w środę. Jednocześnie poinformowano o śmierci Ryszarda Pawlickiego, eksperta dystrybucji filmowej.

"Pogrążeni w smutku żegnamy dwa filary naszej firmy. Odeszli od nas Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Mieliśmy ogromne szczęście Was znać i kształtować z Wami polski rynek filmowy. Dziękujemy za wszystkie wspólne momenty, za Waszą mądrość, życzliwość i ogromne poczucie humoru, które na zawsze pozostaną częścią historii Monolith Films" - przekazała firma w oświadczeniu.

"Podwójnie bolesny moment dla środowiska filmowego"

"Z ogromnym żalem i głębokim smutkiem żegnamy Mariusza Łukomskiego - członka Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wybitnego producenta oraz założyciela i wieloletniego prezesa Monolith Films" - czytamy w oświadczeniu w mediach społecznościowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. "Mariusz Łukomski był jedną z kluczowych postaci polskiego rynku audiowizualnego po 1989 roku. Jako pionier niezależnej dystrybucji i twórca potęgi Monolith Films, wprowadził do polskich kin setki wybitnych tytułów kina światowego, a jako producent aktywnie rozwijał i wspierał rodzimą kinematografię" - pisze PISF.

"​To podwójnie bolesny moment dla środowiska filmowego" - zauważa Instytut w oświadczeniu. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o odejściu Ryszarda Pawlickiego - cenionego i zasłużonego dystrybutora filmowego, który przez dekady z oddaniem współtworzył polski rynek kinowy".

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Łukomski przez lata był związany także z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. "Jego odejście jest dla nas ogromną stratą. Mariusz był częścią historii WFDiF i polskiego kina - człowiekiem, którego znaliśmy, z którym pracowaliśmy, rozmawialiśmy i wspólnie przeżywaliśmy kolejne ważne momenty naszej filmowej drogi". Jak podano, Łukomski "był kimś znacznie więcej niż partnerem przy kolejnych produkcjach" i przez lata wraz z WFDiF współtworzył "ważną część polskiej kinematografii". Jako producent lub koproducent związany był z wieloma polskimi filmami. Wśród najważniejszych tytułów można wymienić "Różyczkę", "Generała Nila" czy "Ile waży koń trojański".

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Redagował AM