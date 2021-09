Premiera "Nie czas umierać" - nowego filmu o Jamesie Bondzie z udziałem rodziny królewskiej oraz gwiazd filmu i sportu

Światowa premiera najnowszej części filmu o Jamesie Bondzie "Nie czas umierać" odbyła się w Royal Albert Hall w Londynie we wtorek wieczorem. Wśród gości, poza najważniejszymi osobami z planu filmowego, pojawili się członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, a także gwiazdy sportu. "Nie czas umierać" trafia do kin z półtorarocznym opóźnieniem z powodu pandemii COVID-19.

To piąty i ostatni film, w którym w rolę głównego bohatera - agenta 007, wcielił się Daniel Craig. - Mieliśmy COVID-19, więc wszystko musi zostać ujęte w odpowiedniej perspektywie. Prawda, czuję ogromną ulgę: robimy filmy o Bondzie dla kina, jesteśmy tutaj i nie mógłbym być z tego powodu bardziej szczęśliwy - powiedział podczas premiery 53-letni aktor.

Rodzina królewska i gwiazdy brytyjskiego sportu wśród gości premierowego pokazu

Zwyciężczyni US Open 2021 w grze pojedynczej kobiet Emma Raducanu na światowej premierze "Nie czas umierać" w Londynie | PAP/EPA/NEIL HALL

Zwyciężczyni US Open 2021 w grze pojedynczej kobiet Emma Raducanu na światowej premierze "Nie czas umierać" w Londynie | PAP/EPA/NEIL HALL

Na czerwonym dywanie w Royal Albert Hall obecne były najważniejsze osoby z planu filmowego, czyli - oprócz Daniela Craiga - Remi Malik, który gra jego przeciwnika, aktorzy i aktorki: Lea Seydoux, Ana de Armas, Lashana Lynch, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Ben Whishaw czy Rory Kinnear, reżyser Cary Joji Fukunaga, scenarzyści Neal Purvis, Robert Wade i Phoebe Waller-Bridge, a także producenci - Michael G. Wilson i Barbara Broccoli. Nie zabrakło również amerykańskiej piosenkarki Billie Eilish. która nagrała utwór do filmu "No Time to Die" o tym samym tytule.