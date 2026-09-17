Kultura i styl Nicole Scherzinger o swoich polskich korzeniach. Pokazała zdjęcie prababci

The Pussycat Dolls na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon/PAP/EPA

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W środę na warszawskim Torwarze odbył się koncert amerykańskiej grupy The Pussycat Dolls w ramach światowej trasy "PCD Forever". Był to jednocześnie pierwszy w historii występ zespołu w Polsce. Kilka godzin przed koncertem wokalistka Nicole Scherzinger opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym napisała, że ma polskie korzenie.

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Nicole Scherzinger: mam polskie korzenie

"Moja pierwsza wizyta w Polsce! Mam polskie korzenie, więc pobyt tutaj jest dla mnie jak powrót do domu, do części moich korzeni" - napisała na Facebooku. "Dzisiaj wieczorem występujemy z The Pussycat Dolls w Warszawie i nie mogę się doczekać, by Stella była ze mnie dumna" - dodała. Stephanie (Stella) Balko to prababcia piosenkarki.

"Kiedy tu przyjechałam, jedyne, czego pragnęłam, to zjeść pierogi na jej cześć i na pamiątkę tego, jak kiedyś je dla nas robiła. Od przyjazdu zjadłam już chyba tyle pierogów, ile sama ważę" - żartowała. Scherzinger opublikowała też galerię zdjęć z Warszawy, a także fotografię swojej prababci.

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W Warszawie piosenkarka odwiedziła restaurację Magdy Gessler "U Fukiera". Wspólną fotografią pochwaliła się polska restauratorka na Instagramie. "Niezwykłe spotkanie… zobaczcie kto odwiedził Fukiera :)) piękna, zdolna... zachwycona kuchnią polską i kaczką" - napisała Gessler. "Nicole Scherzinger jesteś niesamowita... kocham twoją energię" - dodała w języku angielskim.

Scherzinger urodziła się w Honolulu na Hawajach. Jej ojciec Alfonso Valiente pochodzi z Filipin, a matka Rosemary Elikolani ma pochodzenie rosyjskie i hawajskie. Nazwisko piosenkarka nosi po ojczymie Garym Scherzingerze, który ma niemieckie pochodzenie.

The Pussycat Dolls w Warszawie

Trasa koncertowa "PCD Forever" odbywa się z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu zespołu pt. "PCD", który przyniósł mu globalną popularność. Grupa zagra łącznie ponad 50 koncertów w Ameryce Północnej i Europie. W obecnym składzie oprócz Scherzinger występują też Kimberly Wyatt i Ashley Roberts.

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