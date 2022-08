Twórczyni "Kontroli" Natasza Parzymies doceniona przez "Variety". "Nadal trochę w to nie dowierzam"

To spełnienie marzeń. Staram się czerpać z tego, to, co najlepsze, ale też jakoś się nie zachwycać za bardzo sobą - powiedziała w TVN24 Natasza Parzymies, polska reżyserka, scenarzystka, autorka międzynarodowego hitu "Kontrola". Mówiła między innymi o swoich wrażeniach po tym, jak znalazła się wśród młodych talentów na prestiżowej hollywoodzkiej liście tygodnika "Variety".

23-letnia absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej znalazła się w tegorocznym zestawieniu "Variety Young Hollywood Up Next Impact List". Natasza Parzymies jest jedyną Polką, która znalazła się wśród 50 wyróżnionych . Zachwyciła międzynarodową krytykę i widownię miniserialem "Kontrola". Oficjalne przedstawienie laureatów odbyło się podczas uroczystej gali w Los Angeles.

"Super sprawa. Spełnienie marzeń"

- Nadal trochę w to nie dowierzam. To są Stany. Gdzieś myślałam, że to przyjdzie trochę później i nagle dostałam taką informację, że "Variety" wybrało mnie na tę listę, bardzo hucznie nazwaną "Power of Young Hollywood" - powiedziała Parzymies w sobotę we "Wstajesz i weekend". - Byłam tam [w USA - przyp. red.] dzięki uprzejmości też między innymi TVN i Discovery. Super sprawa. Spełnienie marzeń - dodała.