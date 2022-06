"Czemu musimy być świadkami tego, że opuszczają nas tak piękne dusze?" Nie żyje gwiazda "You Can Dance"

czytaj dalej

We wtorek 29 chińskich samolotów wojskowych naruszyło strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu - poinformował resort obrony w Tajpej. To już trzeci raz w tym roku, gdy Pekin wysyła tak dużą liczbę samolotów na bliską odległość od granic Tajwanu. Tajpej od ponad roku informuje o podobnych incydentach, nazywając to wojną "szarej strefy". Analitycy twierdzą, że stanowi to ostrzeżenie ze strony ChRL przed dążeniem rządu Tajwanu do formalnej deklaracji niepodległości.