"Sytuacja bez precedensu". Kukulska o nowej płycie, na której śpiewa do muzyki Chopina

Natalia Kukulska powraca z nową płytą. Nagrała ją z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Wybrane dzieła Fryderyka Chopina zostały opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały współczesne teksty. W "Czułe struny" zaangażowanych było w sumie blisko 100 osób. We "Wstajesz i weekend" Natalia Kukulska opisywała kulisy pracy nad nową płytą.

"Takiej płyty nie było"

- Pomysł rzeczywiście wydawałoby się trochę karkołomny, bo Fryderyk Chopin to postać pomnikowa, a jego twórczość jest wybitna i kunsztowna. Wie o tym cały świat. Wielu muzyków jazzowych próbowało różnych interpretacji, ale rzeczywiście takiej płyty, w której jego utwory przełożone są na symfoniczny skład i jeszcze do tego powstały teksty, nie było. Można powiedzieć, że jest to sytuacja bez precedensu - mówiła w TVN24 Natalia Kukulska.