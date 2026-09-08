"Trudna miłość" w kontekście "przełomu". Mamy zwiastun filmu "Nasza rewolucja"

"Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski - zwiastun Źródło wideo: Next Film Źródło zdj. gł.: TVN24

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Najnowszy film Piotra Domalewskiego "Nasza rewolucja" portretuje historię Gai i Jacka Kuroniów, w której nierozerwalnie przeplatają się wątki z życia prywatnego i te dotyczące losów Polski oraz walki o wolność. Gaję Kuroń zagrała Magdalena Popławska, a Jacka Kuronia - Arkadiusz Jakubik.

Na antenie TVN24 premierowo wyemitowany został zwiastun do tego filmu. Jednym z koproducentów "Naszej rewolucji" jest TVN Warner Bros. Discovery (właściciel między innymi TVN24). Gościnią w programie "Wstajesz i wiesz" TVN24 była Magdalena Popławska.

Magdalena Popławska o filmie "Nasza rewolucja" Piotra Domalewskiego Źródło: TVN24

- Opowiadamy o ich trudnej miłości w kontekście tego, jak byli zaangażowani we wszystkie zmiany, w ten przełom. To nie było proste. Jacek siedział chyba 11 lat w więzieniu, więc ich miłość była oparta głównie na czekaniu - powiedziała aktorka. Stwierdziła, że podtytuł filmu mógłby brzmieć "historia miłości w czasach rewolucji".

Tłem filmu są między innymi protesty na Śląsku, z którego pochodzi aktorka. - To bardzo wyraziste tło. Kto pamięta te czasy, ten wie, co się wtedy działo. Cały świat był w to zaangażowany, ale dotyczyło to głównie nas wszystkich. Był to trudny czas dla Polski, dla ludzi, którzy walczyli o wolność. Wiadomo, że władza była bardzo represyjna i walczyła o swoje przetrwanie - wspomniała Popławska.

"Nasza rewolucja" - fotosy z filmu Piotra Domalewskiego "Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM "Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM "Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM "Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Karolina Grabowska / NEXT FILM "Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Grzegorz Press / NEXT FILM "Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM "Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM "Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM

Popławska: Kuroń mówił, że trzeba rozmawiać, trzeba się komunikować

- Z wielkim sentymentem wracam do tego, żeby przypomnieć - jesteśmy w TVN24 - że ta polityka miała zupełnie inny wymiar. Była zupełnie inna kultura osobista i [kultura - red.] dyskusji. Za tym tęsknie, bo się na tym wychowałam. Warto wspomnieć o Jacku, który był buntownikiem, społecznikiem, ale cały czas mówił, że trzeba rozmawiać, trzeba się komunikować, opowiadać swoją wersję i rozumieć drugą stronę, bo to podstawa dyskusji - podsumowała Magdalena Popławska.

W "Naszej rewolucji" w roli syna Kuroniów - Macieja - występuje syn Arkadiusza Jakubika - Jakub. Popławska wyjaśniła, że Jakub Jakubik "jest reżyserem, nie jest aktorem, ale podpasował" do tej roli. - Świetnych chłopak, świetny aktor - dodała.

"Nasza rewolucja" w kinach od 11 listopada

Premiera "Naszej rewolucji" odbędzie się w ramach Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 23 września. Do kin film trafi 11 listopada.

"Nasza rewolucja" Domalewskiego jest jednym z siedmiu filmów, zakwalifikowanych do walki o reprezentowanie polskiej filmografii w oscarowym wyścigu. Poza tym tytułem o miano polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy walczą również: "Bez końca" (reż. Michał Marczak), "Dziki, dziki wschód” (reż. Jan Holoubek), "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" (reż. Emi Buchwald), "Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski), "Pojedynek" (reż. Łukasz Palkowski), "Przez ścianę" (reż. Maciej Sobieszczański).