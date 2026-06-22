Kultura i styl "Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku". Kiedy premiera?

"Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski Źródło wideo: Next Film Źródło zdj. gł.: Anna Włoch / mat. prasowe

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W poniedziałek twórcy filmu po raz pierwszy zaprezentowali dziennikarzom fragmenty produkcji. Grający Jacka Kuronia Arkadiusz Jakubik w rozmowie z Eweliną Witenberg z TVN24 przyznał, że nie ma w swoim bogatym dorobku tego rodzaju roli. - Największym wyzwaniem było dla mnie chyba to, że nigdy do tej pory nie grałem bohatera, który żył naprawdę - wyjawił aktor.

Jakubik zaznaczył, że zależało mu przede wszystkim na oddaniu emocji. - Niebywale charakterystyczną zewnętrzność Jacka zostawiłem w drugim planie, a chciałem skupić się na tym, żeby widz empatycznie połączył się z moim bohaterem - kontynuował.

Magdalena Popławska, która zagra Gajkę Kuroń, w rozmowie z reporterką TVN24 mówiła: - Opowiadamy o niezwykłej miłości, która nie zdarza się często. Pełnej szacunku, delikatności, romantyzmu, chociaż konfrontowanej cały czas z brutalną i wielką polityką.

W rolę syna pary, Macieja Kuronia, wcieli się Jakub Jakubik, prywatnie syn Arkadiusza Jakubika. Zauważył on w rozmowie z reporterką TVN24, że młodszy Kuroń "to była taka osoba, która cały czas uczestniczyła w walce z systemem, którą Jacek z Gajką prowadzili". Jak dodał, granie z ojcem wiązało się z dużymi emocjami.

"Nasza rewolucja" - film o wielkiej miłości z historią w tle

- "Nasza rewolucja" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku - mówi Ewelina Witenberg. To przejmująca opowieść o wielkiej miłości Jacka i Grażyny "Gajki" Kuroniów z kluczowymi wydarzeniami w historii Polski w tle. To opowieść o parze, która głęboko wierzyła, że może zmienić otaczającą ją rzeczywistość, i potrafiła tę wiarę przekuć w działanie.

Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik w filmie "Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski Źródło zdjęcia: Anna Włoch / mat. prasowe

Jacek Kuroń, który w okresie PRL spędził w więzieniach dziewięć lat, wielokrotnie podkreślał, jak ważne było dla niego wsparcie żony. "Razem z nią zaczęło się prawdziwe życie. Ona właśnie uczyniła je sensownym, uczyniła mnie wartym cokolwiek, uczyniła mnie tym, kim się stałem [...] Przy Gajce odkryłem, na czym polega miłość. Trzeba się stać takim, jakim ta druga osoba chce cię widzieć. Wiedziałem, że Gajka mnie sobie wymarzyła innego, lepszego. I z całej siły starałem się taki być" - pisał Kuroń w jednej ze swych książek.

"Nasza rewolucja" - kiedy premiera

"Nasza rewolucja" wejdzie na ekrany kin 11 listopada. Obok Magdaleny Popławskiej, Arkadiusza Jakubika i Jakuba Jakubika wystąpią Jacek Koman, Andrzej Andrzejewski, Agnieszka Przepiórska i Anna Ilczuk. TVN jest jednym z koproducentów filmu.

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