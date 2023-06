Naomi Campbell po raz drugi została mamą. "Nigdy nie jest za późno", mówi 53-letnia modelka

Naomi Campbell przekazała, że na świat przyszło właśnie jej drugie dziecko. Tym razem jest to chłopiec. Po raz pierwszy modelka została mamą dwa lata temu, w wieku 51 lat. "Nigdy nie jest na to za późno" - podkreśliła gwiazda w swoim najnowszym wpisie na Instagramie.

Post, w którym Campbell poinformowała o narodzinach swojego drugiego dziecka, pojawił się na jej instagramowym profilu w czwartek, 29 czerwca. "Mój mały skarbie, wiedz, że jesteś bezgranicznie kochany i otaczany miłością od chwili, w której zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Prawdziwy Dar od Boga, błogosławieństwo! Witaj, chłopczyku. Nigdy nie jest za późno, by zostać matką" - czytamy w opisie fotografii.

Drugie dziecko Naomi Campbell

Nowo narodzony chłopiec to drugie dziecko 53-letniej obecnie Campbell. Jej córka przyszła na świat w maju 2021 roku. O narodzinach dziewczynki modelka też informowała za pośrednictwem Instagrama. "To małe błogosławieństwo wybrało mnie, bym była jej mamą. Jestem zaszczycona, mając tę delikatną duszę w moim życiu. Nie ma słów, by opisać więź na całe życie, którą dzielę teraz z tobą, mój aniołku. Nie ma wspanialszej miłości” - pisała Campbell.