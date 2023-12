Największe hity tego roku w TVN24 GO  

Reporterzy "Czarno na białym" i "Superwizjera" zajmują się tematami, którymi żyje cała Polska. Oto 10 reportaży i dokumentów najchętniej oglądanych w TVN24 GO. Te materiały wbijają w fotel jak najlepsze thrillery.

TVN24 GO - najchętniej oglądane w 2023

Trzy najchętniej oglądane reportaże na TVN24 GO to materiały "Czarno na białym". "Bielmo: Franciszkańska 3" Reportaż Marcina Gutowskiego oparty na jego dziennikarskim śledztwie, które opisał w wydanej w 2022 roku książce "Bielmo. Co wiedział Jan Paweł II". Reporter "Czarno na białym" przez dwa i pół roku zbierał materiały na temat tego, co Karol Wojtyła wiedział o skandalach pedofilskich - jeszcze zanim został papieżem i już jako głowa Kościoła katolickiego. Gutowski rozmawiał z ofiarami księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować Wojtyłę o przestępstwach księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania ówczesnego kardynała. - To, co odkryliście, jest przełomowe, bo pokazuje to, co wiele osób przypuszczało od lat, że Jan Paweł II wiedział, że ten problem istnieje, jeszcze zanim został papieżem. On musiał wiedzieć, ale nie było dowodów. A to jest dowód - mówił po premierze reportażu "Bielmo: Franciszkańska 3" Thomas Doyle, prawnik kanonista, autor pierwszego amerykańskiego raportu o nadużyciach seksualnych w Kościele. Wyemitowany w marcu materiał Marcina Gutowskiego wstrząsnął katolikami nie tylko w Polsce.

"Franciszkańska 3". Reportaż Marcina Gutowskiego z cyklu "Bielmo" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Zmierzch" - Ponieśliśmy zwycięstwo - to hasło doskonale oddaje powyborczą sytuację Prawa i Sprawiedliwości i jego lidera Jarosława Kaczyńskiego. W czasie wieczoru wyborczego ogłosił sukces - kolejny z rzędu, ale nadziei na pozostanie u władzy w jego przemówieniu wielkiej nie było. Zatem, co te wyniki oznaczają dla Jarosława Kaczyńskiego? Czy było to ostatnie starcie z Donaldem Tuskiem - gorzkie, bo choć zwycięskie, to przegrane? Czy prezes odejdzie na emeryturę, czy może po raz kolejny odrodzi się, by walczyć za dwa lata o urząd prezydenta dla swojego ugrupowania? Arkadiusz Wierzuk próbuje odpowiedzieć na te pytania. Reporter TVN24 zdobył w tym roku Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż "Niemiecki dylemat" - również wyemitowany w magazynie "Czarno na białym".

"Zmierzch" - reportaż Arkadiusza Wierzuka o Jarosławie Kaczyńskim Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Państwo Ziobry" W 2006 roku do Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie trafił 70-letni Jerzy Ziobro. Po kilku dniach, mimo przeprowadzanego leczenia i zabiegów, pacjent zmarł. Według szpitala doszło do powikłań, jakie się zdarzają. Według rodziny zmarłego lekarze popełnili błędy. Prokuratura, niezależna od Zbigniewa Ziobry, dwukrotnie umarzała śledztwo w tej sprawie. Jednak gdy PiS przejął władzę, zaangażowały się w nią zarówno nadzorowana już przez Ziobrę prokuratura, jak i kierowane przez niego Ministerstwo Sprawiedliwości. Żona zmarłego Jerzego Ziobry i matka urzędującego wtedy ministra złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To z jej doniesienia podległa synowi prokuratura postawiła zarzuty kolejnej lekarce, dawnej przyjaciółce rodziny Ziobrów - Wandzie Cabali. Lekarka w reportażu po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tej sprawie. Marta Gordziewicz w reportażu "Państwo Ziobry" pokazała działania śledczych w sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości. Działania, których Cabala, jak sama mówi, nigdy się nie spodziewała.

Reportaż Marty Gordziewicz "Państwo Ziobry" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

TVN24 GO - reportaże i filmy dokumentalne docenione w 2023

Kolejne materiały "Czarno na białym", które cieszyły się popularnością w tym roku to "Mania wielkości", "Mroczne widmo" i "Gra pozorów".

W "Manii wielkości" Rafał Stangreciak sprawdza, jak przez osiem ostatnich lat toczyły się losy przekopu Mierzei Wiślanej i innych wielkich narodowych inwestycji, które miały pobudzić polską gospodarkę. Autor, razem z ekspertami, przeanalizował przebieg, celowość i opłacalność tych projektów, zarówno z punktu widzenia interesu państwa, jak i obywateli. W "Mrocznym widmie" Artur Warcholiński pokazuje, jakie dokładnie życie obiecywali wyborcom politycy Konferederacji: Sławomir Mentzen, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i były szef skrajnie prawicowej Młodzieży Wszechpolskiej Krzysztof Bosak. Na czym tak naprawdę im zależy? Kim są prywatnie? Warcholiński pyta o to w swoim materiale m.in. Marcina Kąckiego, dziennikarza i autora książki o środowisku Konfederatów "Chłopcy. Idą po Polskę". "Gra pozorów" to reportaż Łukasza Frątczaka o kulisach największej w ostatnich latach i budzącej ogromne emocje transakcji sprzedaży Lotosu. Jak wynika z raportów finansowych, Orlen stracił na sprzedaży części Lotosu ponad 4 miliardy złotych. Prezes Daniel Obajtek zapewniał, że w tle wielkiej fuzji nie pojawia się cień Rosji, ale prawie 80 stacji benzynowych prowadzonych na Węgrzech pod rosyjską marką Łukoil zamieniło się właśnie na polskie Orleny. W TVN24 GO warto też obejrzeć dwa popularne filmy dokumentalne pokazujące kulisy wojennych działań Putina. W "Zbrodniach Putina" dziennikarze Frontline i Associated Press przedstawiają wyniki ich własnego śledztwa dotyczącego okrucieństw popełnionych przez wojska rosyjskie w Ukrainie. Z kolei "Wagnerowcy. Najemnicy Putina" to nagrodzony na festiwalu US International Awards w Los Angeles film Ewy Galicy o historii Grupy Wagnera - opowiadają ją byli najemnicy, którzy uciekli na Zachód, nie godząc się na stosowane przez nią metody działania.

W dziesiątce najchętniej oglądanych materiałów w TVN24 GO są jeszcze dwa reportaże "Superwizjera". "Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek?" to reportaż, w którym Łukasz Frątczak i Jakub Stachowiak sprawdzają, czy jest jeszcze szansa na przełom w najgłośniejszym śledztwie ostatnich lat. Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej zagadkowych spraw w historii polskiej kryminalistyki. Co wydarzyło się blisko 13 lat temu w Sopocie? Dziennikarze niemal minuta po minucie analizują powrót Wieczorek do domu. "Operacja kryptonim JASZCZURKA" to z kolei reportaż Łukasza Rucińskiego i Macieja Dudy o tym, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne użyło Pegasusa (oprogramowania szpiegującego) wobec Krzysztofa Brejzy - polityka opozycyjnej Platformy Obywatelskiej. Reporterzy dotarli do ważnych świadków i nigdy niepublikowanych dokumentów, które pokazują kulisy tej inwigilacji.

Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek? Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:joan

Źródło: TVN24 GO