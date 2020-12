Historia się myli? Nowy dokument discovery+ Originals "Największa tajemnica Mount Everest" tylko na Playerze

W 1953 roku sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay okryli się chwałą, dokonując czegoś, co do tej pory nie udało się nikomu – zdobyli Mount Everest. Ich nazwiska przeszły do historii. Hillary obecnie uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych ludzi XX wieku. Co, jeśli to jednak nie oni w rzeczywistości jako pierwsi dotarli na słynny szczyt, a zupełnie inny duet odkrywców dokonał tego przełomowego wyczynu? Czy historycy mogli się aż tak pomylić? "Największa tajemnica Mount Everest" to najnowszy dokument discovery+ Originals. Można go obejrzeć wyłącznie w kolekcji discovery+ na Playerze.