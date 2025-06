Khaby Lame jest najpopularniejszym tiktokerem na świecie Źródło: Reuters Archive, Shutterstock

Kluczowe fakty: Khaby Lame to influencer obserowany na TikToku przez ponad 162 miliony osób.

25-latek był w USA od kwietnia, a jego wiza przeterminowała się - podał amerykański Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł.

Influencer Bo Loudon stwierdził, iż to on "odkrył", że Lame był w USA nielegalnie.

Khaby Lame został zatrzymany w piątek na lotnisku im. Harry'ego Reida w Las Vegas - poinformował w oświadczeniu Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). Według amerykańskich władz pochodzący z Senegalu Włoch wjechał do USA legalnie 30 kwietnia, ale od tamtej pory jego wiza przeterminowała się. Influencer, który już wyjechał ze Stanów Zjednoczonych, w zeszłym miesiącu brał udział w Met Gali - przypomniał portal NPR we wtorek.

Influencer musiał wyjechać z USA

Bo Loudon, inny influencer i aktywista popierający Donalda Trumpa, stwierdził w mediach społecznościowych, że to za jego sprawą Lame został wydalony ze Stanów Zjednoczonych. W serwisie X przyznał, iż to on "odkrył, że (Lame) był nielegalnym imigrantem". W opublikowanej w internecie rozmowie z influencerem Dylanem Page'em Loudon powiedział, że Lame "współpracował z kilkoma jego przyjaciółmi", którzy powiadomili go, iż Włoch przebywa za oceanem nielegalnie.

Jak odnotował dziennik "The New York Times", Bo Loudon twierdzi, że jest najlepszym przyjacielem Barrona Trumpa - najmłodszego syna amerykańskiego prezydenta - zaś jego profil na Instagramie jest pełen zdjęć z Donaldem Trumpem i związanymi z nim osobami. Nastolatek "pomógł prezydentowi Trumpowi dotrzeć do młodych wyborców" - podkreślił "NYT".

Khaby Lame - kim jest?

Khaby Lame Źródło: Maria Laura Antonelli/Avalon/PAP

Khaby Lame znany jest z zamieszczania w mediach społecznościowych krótkich nagrań, w których żartuje z innych internetowych nagrań, najczęściej tzw. lifehacków - porad, które często zamiast ułatwiać, w rzeczywistości komplikują sprawy. Nie mówiąc ani słowa w swoich filmikach, w prześmiewczy sposób pokazuje prostsze rozwiązania prezentowanych problemów, kwitując je rozłożeniem dłoni. 25-latka obserwuje obecnie na TikToku 162,3 miliona osób.