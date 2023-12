Jakie są największe świąteczne hity? Wybór Polaków nieco inny niż w światowym rankingu

Najchętniej słuchanym bożonarodzeniowym przebojem w Polsce pozostaje kończąca w przyszłym roku 40 lat piosenka "Last Christmas" zespołu Wham!. W skali globalnej prym wiedzie o dekadę młodszy hit "All I Want for Christmas Is You" autorstwa Mariah Carey - wynika z zestawienia opublikowanego przez Spotify.

"W Polsce słuchanie świątecznych piosenek rozpoczęliśmy już z początkiem listopada. (...) Jak powszechnie wiadomo, w okresie około bożonarodzeniowym utwory Mariah Carey i Wham! idą ramię w ramię pod kątem popularności. Już teraz możemy zdradzić, że to drugi z nich podbił serca polskich słuchaczy w tym roku" - czytamy w komunikacie Spotify.

Jak podała platforma streamingowa, w skali globalnej to Michael Bublé jest najczęściej słuchanym artystą i posiada najchętniej odtwarzany album ze świątecznymi utworami w Spotify. Mariah Carey utrzymuje mocną pozycję na liście najchętniej słuchanych utworów świątecznych z hitem "All I Want for Christmas Is You". Wśród nowszych świątecznych piosenek, bo wydanych w ciągu ostatnich pięciu lat, tą najczęściej słuchaną na całym świecie jest "Merry Christmas" Eda Sheerana i Eltona Johna.

Najczęściej słuchane piosenki świąteczne w Polsce:

"Last Christmas" - Wham! (1984) "All I Want for Christmas Is You" - Mariah Carey (1994) "Snowman" - Sia (2017) "Rockin’ Around The Christmas Tree" - Brenda Lee (1958) "Jingle Bell Rock" - Bobby Helms (1957)

Najczęściej słuchane piosenki świąteczne na świecie:

"All I Want for Christmas Is You" - Mariah Carey (1994) "Last Christmas" - Wham! (1984) "Rockin’ Around The Christmas Tree" - Brenda Lee (1958) "Jingle Bell Rock" - Bobby Helms (1957) "Santa Tell Me" - Ariana Grande (2014)

Najczęściej słuchani wykonawcy świątecznych piosenek w Polsce:

Mariah Carey Michael Bublé Sia Wham! Ariana Grande

Najczęściej słuchani wykonawcy świątecznych piosenek na świecie:

Michael Bublé Mariah Carey Bing Crosby Ariana Grande Frank Sinatra

Spotify Wrapped 2023

Na początku grudnia Spotify opublikowało muzyczne podsumowanie roku 2023. Z zaprezentowanego przez firmę zestawienia wynika, że najchętniej słuchanym na platformie wykonawcą w skali globalnej była w ostatnich miesiącach Taylor Swift. Polscy słuchacze woleli rodzimych muzyków. Najwięcej odtworzeń wśród polskich użytkowników Spotify zebrały w kończącym się roku kawałki Taco Hemingwaya.

Autor:kgo//am

Źródło: Spotify, tvn24.pl