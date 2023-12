Oto najchętniej oglądane seriale i filmy tego roku. Ranking HBO  

"To był bardzo dobry rok dla seriali" - ocenia HBO Max Polska, przedstawiając listę najchętniej oglądanych w tym roku produkcji. Platforma wskazała również filmy, które w dobiegającym końca roku cieszyły się największą popularnością wśród jej widzów.

W środę platforma streamingowa HBO Max podzieliła się zestawieniami seriali i filmów, które w 2023 roku cieszyły się wśród jej polskich użytkowników największą popularnością.

Najpopularniejsze seriale na HBO Max w 2023 roku

Wśród seriali "niekwestionowanym liderem" okazał się "The Last of Us" z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych. Liczba widzów śledzących losy Joela i Ellie, przemierzających wspólnie postapokaliptyczne Stany Zjednoczone, biła kolejne rekordy z odcinka na odcinek. Produkcja doceniona została także przez krytyków. Łącznie zdobyła ona aż 24 nominacje do tegorocznych nagród Emmy.

"The Last of Us" najchętniej oglądanym serialem na HBO Max HBO Max Polska

Drugie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych na HBO Max seriali przypadło "Sukcesji". Wiosną tego roku wyemitowano czwarty, finałowy sezon produkcji. "Nie brakowało w nim zaskoczeń, kluczowych zwrotów akcji i porywających kreacji aktorskich" - ocenia w komunikacie prasowym HBO Max Polska. Jako ostatni na podium rankingu uplasował się serial animowany "Rick i Morty". W 2023 roku popularnością cieszyły się także sprawdzone produkcje takie jak "Gra o tron", "Przyjaciele" czy "Biały Lotos" - podaje HBO Max Polska. W przygotowanym przez platformę rankingu znalazła się także kontynuacja kultowego "Seksu w wielkim mieście" oraz prequel "Gry o Tron".

Pełne zestawienie seriali cieszących się największą popularnością wśród polskich widzów HBO Max: 1. The Last of Us 2. Sukcesja 3. Rick and Morty 4. Gra o tron 5. Przyjaciele 6. Biały lotos 7. I tak po prostu 8. #BringBackAlice 9. Stamtąd 10. Idol 11. Ród smoka 12. Euforia 13. Ślepnąc od świateł 14. Miłość i śmierć 15. Czarnobyl

Najpopularniejsze filmy na HBO Max w 2023 roku

Jak wskazuje HBO Max, poza serialami, ważną cześć platformy stanowią także filmy. Wśród nich, mimo upływu lat, niekwestionowanym liderem pozostaje seria o Harrym Potterze. Pozostałe miejsca na podium zajmują filmy akcji - "Meg 2: Głębia" i "Black Adam". Tego gatunku nie brakuje również w dalszej części rankingu. Poza reprezentującymi go produkcjami, w zestawieniu znalazły się również komedie, dramaty i horrory.

Seria o Harrym Potterze liderem oglądalności wśród filmów na HBO Max HBO Max Polska

Pełna lista 15 filmów najchętniej oglądanych w tym roku na HBO Max: 1. Seria o Harrym Potterze 2. Meg 2: Głębia 3. Black Adam 4. Shazam! Gniew Bogów 5. W nieskończoność 6. Morbius 7. Flash 8. Uncharted 9. Gdzie śpiewają raki 10. Martwe zło: Przebudzenie 11. Magic Mike: Ostatni taniec 12. Diuna 13. X 14. Ojciec Stu 15. Zakonnica II

Do przygotowania obu rankingów wykorzystano dane za okres od stycznia do końca listopada 2023 roku. HBO Max to część Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

Autor:jdw//am

Źródło: HBO Max Polska