Najlepsze świąteczne odcinki "Przyjaciół"

O zgaszeniu przez Grzegorza Brauna świec chanukowych w Sejmie piszą światowe media, nazywając to, co się wydarzyło, "szokującym czynem". To nie pierwszy bulwersujący występ w karierze posła. Grzegorz Braun w przeszłości przerwał między innymi wykład o Holokauście i wyrzucił do kosza stojącą w sądzie choinkę udekorowaną bombkami we flagi ukraińskie i unijne. W Sejmie do ministra Adama Niedzielskiego krzyczał: "będziesz pan wisiał". Jakie poniósł konsekwencje?