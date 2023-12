Najlepsze seriale 2023 roku. Na podium dwa hity HBO Max

Serial "The Last of Us" uznany najlepszym serialem 2023 roku - tak wynika z rankingu, opracowanego przez największą na świecie internetową bazę filmową IMDb. Na trzecim miejscu podium znalazła się także inna hitowa produkcja HBO Max - serial "Sukcesja".

Najlepszym serialem mijającego roku uznany został " The Last of Us" , produkcja z Pedro Pascalem i Bellą ramsey w rolach głównych. IMDb wskazuje, że adaptacja bestsellerowej gry komputerowej o tym samym tytule pomogła stać się Pascalowi "supergwiazdą".

Jednocześnie w uzasadnieniu zwrócono uwagę, że o sile "The Last of Us" stanowią postaci poboczne. Scenarzyści "podnieśli rangę postaci pobocznych do tego stopnia, że fani IMDb powracali, by dowiedzieć się: 'kim był ten aktor?'" - czytamy. Twórcy zdradzili już, że planują drugi sezon serialu "The Last of Us".