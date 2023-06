100 najlepszych książek dla dzieci. Ranking wszech czasów

100 najlepszych książek dla dzieci - jak powstał ranking

100 najlepszych książek dla dzieci. Ranking BBC Culture

1. "Tam, gdzie żyją dzikie stwory" (Maurice Sendak, 1963) 2. "Przygody Alicji w Krainie Czarów" (Lewis Carroll, 1865) 3. "Pippi Pończoszanka" (Astrid Lindgren, 1945) 4. "Mały Książę" (Antoine de Saint-Exupéry, 1943) 5. "Hobbit" (J.R.R. Tolkien, 1937) 6. "Zorza polarna" (Philip Pullman, 1995) 7. "Lew, czarownica i stara szafa" (C.S. Lewis, 1950) 8. "Kubuś Puchatek" (A.A. Milne i E.H. Shepard, 1926) 9. "Pajęczyna Charlotty" (E.B. White i Garth Williams, 1952) 10. "Matylda" (Roald Dahl i Quentin Blake, 1988) 11. "Ania z Zielonego Wzgórza" (L.M. Montgomery, 1908) 12. "Baśnie" (Hans Christian Andersen, 1827) 13. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" (J.K. Rowling, 1997) 14. "Bardzo Głodna Gąsienica" (Eric Carle, 1969) 15. "Ciemność rusza do boju" (Susan Cooper, 1973) 16. "Przybysz" (Shaun Tan, 2006) 17. "Małe kobietki" (Louisa May Alcott, 1868) 18. "Charlie i fabryka czekolady" (Roald Dahl, 1964) 19. "Heidi" (Johanna Spyri, 1880) 20. "Dobranoc księżycu" (Margaret Wise Brown i Clement Hurd, 1947) 21. "Pinokio" (Carlo Collodi, 1883) 22. "Czarnoksiężnik z Archipelagu. Ziemiomorze" (Ursula K Le Guin, 1968) 23. "Zima Muminków" (Tove Jansson, 1957) 24. "Gdzie jest moja czapeczka" (Jon Klassen, 2011) 25. "Tajemniczy ogród" (Frances Hodgson Burnett, 1911) 26. "Gęś, śmierć i tulipan" (Wolf Erlbruch, 2007) 27. "Bracia Lwie Serce" (Astrid Lindgren, 1973) 28. "Harry Potter i więzień Azkabanu" (J.K. Rowling, 1999) 29. "Brown Girl Dreaming" (Jacqueline Woodson, 2014, książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 30. "Trzej zbójcy" (Tomi Ungerer, 1961) 31. "The Snowy Day" (Ezra Jack Keats, 1962, książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 32. "Tygrys, który przyszedł na herbatę" (Judith Kerr, 1968) 33. "Ruchomy zamek Hauru" (Diana Wynne Jones , 1986) 34. "Pułapka czasu" (Madeleine L'Engle, 1962) 35. "Wodnikowe wzgórze" (Richard Adams, 1972) 36. "Północ w tajemniczym ogrodzie" (Philippa Pearce, 1958) 37. "Baśnie braci Grimm" (Jacob i Wilhelm Grimm, 1812) 38. "Piotruś Królik" (Beatrix Potter, 1902) 39. "Pociągi jadą do taty" (Edith Nesbit, 1906) 40. "Iksy i Zera" (Malorie Blackman, 2001) 41. "BFG. Bardzo Fajny Gigant" (Roald Dahl i Quentin Blake, 1982) 42. "Regulamin na lato" (Shaun Tan, 2013) 43. "Momo" (Michael Ende, 1973) 44. "Byczek Fernando" (Munro Leaf i Robert Lawson, 1936) 45. "Władca Pierścieni" (J.R.R. Tolkien, 1954) 46. "The Owl Service" (Alan Garner, 1967; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 47. "Ronia, córka zbójnika" (Astrid Lindgren, 1981) 48. "Niekończąca się historia" (Michael Ende, 1979) 49. "Pańczatantra" (zbiór baśni powstałych w Indiach między IV a III wiekiem p.n.e.) 50. "Wyspa skarbów" (Robert Louis Stevenson, 1883) 51. "Mary Poppins" (Pamela L. Travers, 1934) 52. "Zaczarowane baletki" (Noel Streafield, 1936) 53. "Najmocniej na świecie!" (Trish Cooke i Helen Oxenbury, 1994) 54. Idziemy na niedźwiedzia (Michael Rosen i Helen Oxenbury, 1989) 55. "Opowieść o Cebulku" (Gianni Rodari, 1951) 56. "Drzewo darów" (Shel Silverstein, 1964) 57. "Gruffalo" (Julia Donaldson i Axel Scheffler, 1999) 58. "Julián is a Mermaid" (Jessica Love, 2018; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 59. "Kometa nad Doliną Muminków" (Tove Jansson, 1946) 60. "W Dolinie Muminków" (Tove Jansson, 1948) 61. "Wiedźmy" (Roald Dahl i Quentin Blake , 1983) 62. "Miś zwany Paddington" (Michael Bond, 1958) 63. "O czym szumią wierzby" (Kenneth Grahame, 1908) 64. "Roll of Thunder, Hear My Cry" (Mildred D. Taylor, 1977; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 65. "Karlsson z dachu" (Astrid Lindgren, 1955) 66. "The Phantom Tollbooth" (Norton Juster i Jules Feiffer, 1961; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 67. "Kot Prot" (Dr Seuss, 1957) 68. "Cudowna podróż Edwarda Tulana" (Kate DiCamillo i Bagram Ibatoulline, 2006) 69. "Piotruś Pan" (J.M. Barrie, 1911) 70. "Baśnie tysiąca i jednej nocy" (anonimowe / ludowe) 71. "Z pomieszanego archiwum pani Basil E. Frankweiler" (EL Konigsburg, 1967) 72. "When Hitler Stole Pink Rabbit" (Judith Kerr, 1971; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 73. "Shum bola" (G'afur G'ulоm, 1936; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 73. "Ernest i Celestyna" (Gabrielle Vincent, 1981) 75. "Iskry w mojej głowie" (Elle McNicoll, 2020) 76. "Mikołajek" (René Goscinny i Jean-Jacques Sempé, 1959) 77. "Czarny książę" (Anna Sewell, 1877) 78. "Tajemniczy opiekun" (Jean Webster, 1912) 79. "No Kiss for Mother" (Tomi Ungerer, 1973; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 80. "Moja rodzina i inne zwierzęta" (Gerald Durrell, 1956) 81. "Jacob Have I Loved" (Katherine Paterson, 1980; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 82. "Lorax" (Dr Seuss, 1971; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 83. "Baśnie" (Charles Perrault, 1697) 84. "Małe trolle i duża powódź" (Tove Jansson, 1945) 85 "Czarnoksiężnik z krainy Oz" (L Frank Baum, 1900) 86 "Just William" (Richmal Crompton, 1922; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 87. "Państwo Głuptakowie" (Roald Dahl i Quentin Blake, 1980) 88. "Mouse and His Child" (Russell Hoban, 1967; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 89. "Tylko w mojej głowie" (Sharon M. Draper, 2010) 90. "Dolina Muminków w listopadzie" (Tove Jansson, 1970) 91. "Mały domek w Wielkich Lasach" (Laura Ingalls Wilder, 1932) 92. "Danny, mistrz świata" (Roald Dahl, 1975) 93. "Bałwanek" (Raymond Briggs, 1978) 94. "Fala" (Suzy Lee, 2008) 95. "The Black Brothers" (Lisa Tetzner, 1940; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 96. "Aksamitny królik" (Margery Williams, 1921) 97. "Przykry początek" (Lemony Snicket, 1999) 98. "Księga cmentarna" (Neil Gaiman, 2008) 99. "American Born Chinese" (Gene Luen Yang i Lark Pien, 2006; książka nie ukazała się w polskim tłumaczeniu) 100. "Harun i morze opowieści" (Salman Rushdie, 1990)