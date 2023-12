Najlepsze filmy 2023. TOP10 premier kinowych polskich. Podsumowanie roku. "Wybór Wrony"

Mijający rok to także kilkadziesiąt innych polskich produkcji, spośród których wybrałem dziesięć. Czy są to najlepsze tytuły? Na pewno każdy z nich jest w jakiś sposób "naj". Mają też wiele cech wspólnych. Chociażby to, że ich twórcy i twórczynie nie udają, że posiedli wszelką prawdę o życiu i istnieniu. Zamiast wielkich słów, zerojedynkowych ocen, czy mądrości rodem z tanich poradników motywacyjnych, przyglądają się prawdziwym ludziom. Ilustrują szerszy kontekst, próbują zrozumieć to, co ich bohaterowie i bohaterki czują oraz z czym na co dzień się mierzą. W tych dziesięciu filmach zobaczymy sami siebie, na wiele różnych sposobów. I chociaż to odbicie bywa czasami gorzkie, to warto się z nim zmierzyć.