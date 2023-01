5 najgorszych diet. Na którą lepiej nie przechodzić w 2023 roku?

Najgorszą dietą na 2023 rok jest dieta raw food, wynika z zestawienia magazynu "US News & World Report". Eksperci uznali, że jest ona najtrudniejszą do przestrzegania oraz budzi wątpliwości, jeśli chodzi o konsekwencje dla zdrowia.

Eksperci z magazynu "US News & World Report", jak co roku, przygotowali ranking najlepszych diet. W tegorocznej edycji znalazły się 24 różne plany żywieniowe. Zwycięską okazała się dieta śródziemnomorska, a na ostatnim miejscu znalazła się dieta raw food. W swoich obliczeniach badacze sprawdzili szereg czynników, m.in. jak bardzo prawdopodobna jest utrata wagi na danej diecie, czy obejmuje ona wszystkie grupy żywności, czy łatwo jest jej przestrzegać, czy wymaga spożycia dodatkowych witamin lub suplementów oraz czy potrzebne do niej składniki są dostępne w sklepach.

Najgorsze diety na 2023 rok

1. Dieta raw food. Eksperci ocenili, że przez ilość wymogów, stawianych w tej diecie, w zasadzie nie da się jej przestrzegać. Zakłada ona jedzenie wyłącznie nieprzetworzonej żywności, niegotowanej, bez użycia mikrofali, niemodyfikowanej genetycznie i takiej, do przygotowania której nie były używane żadne nawozy. Szacuje się, że niewiele osób trzyma się tych założeń w pełni, a u większości "surowe" produkty stanowią raczej 75-80 proc. wszystkich spożywanych pokarmów. Większość osób, które są na diecie raw food, jest weganami, ale niektórzy pozwalają sobie na spożywanie surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak niepasteryzowane mleko czy sery. Do podstawowych produktów w tej diecie zalicza się owoce, warzywa, nasiona, orzechy, oliwę z oliwek.

Według osób, które są na tej diecie, proces gotowania niszczy większość witamin zawartych w żywności. Jak jednak zauważają eksperci z "US News & World Report", brakuje na to naukowych dowodów. Poza tym według nich dieta budzi też obawy co do bezpieczeństwa dla zdrowia. Istnieje ryzyko np. zatruć, które wynikają z jedzenia niegotowanych produktów (mięsa, ryb, mleka, jajek). Korzyścią jednak jest eliminowanie żywności wysoko przetworzonej i włączanie produktów pochodzenia roślinnego, co może pomagać uniknąć poważnych chorób i otyłości.

2. Dieta SlimFast. Opiera się ona na zastępowaniu posiłków produktami, takimi jak koktajle, smoothie czy batony, bogatymi w owoce, warzywa i orzechy. Przeznaczona jest szczególnie dla tych, którzy chcą stosunkowo szybko schudnąć. Większość osób może mieć jednak problem z dostosowaniem się do takiego planu żywieniowego - dieta jest monotonna i często może powodować uczucie głodu. Poza tym wiele z produktów może zawierać w sobie sztucznie tworzone składniki i mieć dodawany cukier. Eksperci twierdzą jednak, że dieta może pomagać w obniżeniu ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu a także poprawiać poziom cukru we krwi.

3. Dieta Optavia. To niskowęglowodanowa i niskokaloryczna dieta, opierająca się głównie na żywności paczkowanej (np. specjalne batony lub makarony). Nie zawiera jednak owoców, warzyw ani ziaren, więc nie jest bogata w wartości odżywcze i może powodować uczucie głodu. Istnieje ryzyko odczuwania objawów, takich jak skurcze, zmęczenie, zawroty i bóle głowy, problemy trawienne czy utrata włosów. Ułatwia jednak szybką utratę wagi a u osób chorujących na cukrzycę może obniżać poziom cukru we krwi.

4. Dieta Atkinsa. To dieta niskowęglowodanowa, której pierwotnym celem była utrata wagi poprzez zmuszanie organizmu do wykorzystywania tych kalorii, które już przyswoił. Dieta stworzona przez amerykańskiego kardiologa, dr. Roberta Atkinsa zakłada jedzenie posiłków białkowych, takich jak ryby, wołowina, kurczak czy wieprzowina, w towarzystwie niskokalorycznych warzyw. Według autorów rankingu jest ona 2. dietą gwarantującą najszybszą utratę wagi. Ma jednak wiele wad: nie jest bogata w składniki odżywcze (bywa przyjmowanie suplementów witaminowych), jej plan składa się z wielu wymogów, może być monotonna, a także nie jest do końca bezpieczna dla wszystkich. Może powodować np. zmęczenie, bóle głowy czy problemy trawienne. Wiele osób, które przeszły na tę dietę, zgłaszało, że mogli się lepiej skoncentrować, mieli więcej energii i lepszy sen.

5. Dieta keto. To wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa dieta, której celem jest utrata wagi poprzez spalanie tłuszczu i odczucie wysokiego poziomu sytości. Według jej zwolenników podnosi nastrój, koncentrację i poziom energii. Jest dość restrykcyjna, ale uznano ją za najlepszą dietę, na której można schudnąć. Przygotowywanie posiłków może być jednak bardzo angażujące, z czasem dieta może stać się monotonna, nie jest też bogata w składniki odżywcze. W pierwszych tygodniach jej stosowania może powodować przykre dolegliwości, np. zmiany nastrojów, problemy trawienne czy wysoki poziom cholesterolu.

Autor:pb//mro

Źródło: health.usnews.com