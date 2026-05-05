Oto laureaci Nagrody Pulitzera za rok 2026

Dziennikarze "New York Times" opisali kulisy podjęcia decyzji Trumpa o ataku Iranu Źródło: TVN24

W poniedziałek ogłoszono listę zdobywców Nagrody Pulitzera za rok 2026, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień dziennikarskich na świecie. Wiele zwycięskich artykułów podczas tej edycji dotyczyło administracji Trumpa - podaje Reuters.

"Washington Post" zdobył nagrodę za służbę publiczną, co jest uznawane za najważniejsze wyróżnienie. Doceniono m.in relacje o działaniach administracji Trumpa zmierzających do redukcji federalnej administracji i przekształceń państwa, między innymi poprzez inicjatywy związane z Elonem Muskiem. Jury doceniło "przenikliwe odsłonięcie zasłony tajemnicy wokół chaotycznej przebudowy instytucji państwowych i jej ludzkich konsekwencji".

Kluczową rolę odegrały materiały Hannah Natanson opisujące wpływ zmian na pracowników federalnych. Były fotograf gazety Jahi Chikwendiu został uhonorowany za poruszający esej fotograficzny o rodzinie zmagającej się z chorobą nowotworową.

Reporterka "Washington Post" Hannah Natanson po ogłoszeniu nagrody za służbę publiczną Źródło: Tom Brenner/For The Washington Post via Getty Images

"New York Times" zdobył trzy nagrody, w tym za dziennikarskie śledztwa dotyczące interesów Donalda Trumpa. Publikacje dziennika ujawniły, jak prezydent złamał ograniczenia związane z konfliktami interesów i wykorzystał możliwości zarobku, jakie daje władza, wzbogacając swoją rodzinę i sojuszników. Publicysta Masha Gessen otrzymał nagrodę za "przenikliwe eseje o rosnących reżimach autorytarnych", a fotograf Saher Alghorra za zdjęcia dokumentujące zniszczenia i głód w Strefie Gazy.

Agencja Reuters zdobyła dwa wyróżnienia – za systematyczne relacjonowanie działalności giganta technologicznego Meta, do którego należą Facebook i Instagram, w tym za pisanie o rozpowszechnianiu oszustw i treści generowanych przez sztuczną inteligencję oraz za reportaże o rozszerzaniu zakresu działań władzy wykonawczej w USA i działaniach wobec przeciwników politycznych. Jury podkreśliło, że nagrodzono "dokumentowanie, jak prezydent wykorzystywał aparat państwa do umacniania władzy i działań odwetowych".

Associated Press dostała Pulitzera za reportaż międzynarodowy dotyczący globalnych systemów inwigilacji. Jak podkreśliło jury, było to "zadziwiające śledztwo" dotyczące technologii rozwijanych w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, udoskonalanych w Chinach i wykorzystywanych między innymi przez amerykańską straż graniczną.

Nagrody Pulitzera 2026. Media lokalne

Nagrodę dla mediów lokalnych przyznano wspólnie redakcjom "Connecticut Mirror" i "ProPublica", a także "Chicago Tribune" za relacje o operacjach służb imigracyjnych administracji Trumpa, które według jury "plastycznie opisywały działania przypominające oblężenie i mobilizujące mieszkańców do oporu".

W innych kategoriach wyróżniono między innymi "Minnesota Star Tribune" za relację z tragicznej strzelaniny w szkole katolickiej Holy Family Academy, "San Francisco Chronicle" za materiały wyjaśniające o algorytmach ubezpieczeniowych oraz Aarona Parsleya z "Texas Monthly" za reportaż o powodziach. Nagrodę w dziedzinie krytyki za teksty dotyczące architektury otrzymał Mark Lamster z "Dallas Morning News".

W kategorii audio nagrodzono podcast "Pablo Torre Finds Out", a Bloomberg zasłużył na wyróżnienie za reportaż ilustrowany o oszustwach cyfrowych w Indiach. Specjalne wyróżnienie przyznano dziennikarce "Miami Herald" Julie K. Brown za ujawnienie nadużyć Jeffreya Epsteina.

Za osiągnięcia literackie i artystyczne uhonorowano prozę Daniela Krausa pt. "Angel Down", Bess Wohl za dramat "Liberation", a poetkę Julianę Spahr za utwór "Ars Poeticas". Za muzykę Pulitzer trafił do Gabrieli Leny Frank za utwór "Picaflor: A Future Myth".

Nagrody Pulitzera przyznawane są przez radę działającą na Columbia University. Pierwsze wręczono w 1917 roku. Są obecnie uważane za najwyższe wyróżnienie w amerykańskim dziennikarstwie.

