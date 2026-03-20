Operatorzy "Floty cieni" i "Krwawego trofeum" nominowani do nagród za najlepsze zdjęcia

Dziennikarka "Superwizjera" Ewa Galica nagrodzona na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC Źródło: TVN24

Nagrody dla autorów najlepszych zdjęć filmowych zostaną przyznane 28 marca podczas 14. Gali Rozdania Nagród PSC 2026 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wśród nominowanych w kategorii Najlepsze Zdjęcia do Filmu Dokumentalnego są operatorzy Olgierd Michalak i Rafał Hamrol, autorzy zdjęć do reportażu "Flota cieni" Ewy Galicy. Przez wiele miesięcy nagrywali z bliska tajemnicze statki pływające po Morzu Bałtyckim. Wyprodukowany przez zespół "Superwizjera" film dokumentalny pokazuje unikatowe obrazy z miejsc, które wcześniej nie były dostępne dla dziennikarzy. Zdjęcia powstały w Polsce, Finlandii, Estonii, Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii. Realizowane były między innymi z samolotu Straży Granicznej, patrolowca SG 301, okrętów wojennych NATO, a także łodzi, która płynęła tuż przy burcie tankowca floty cieni.

OGLĄDAJ: "Pytałem: skąd ich biorą? Powiedzieli: nie chcesz wiedzieć"

W kategorii Najlepsze Zdjęcia do Filmu Dokumentalnego nominowani są też autorzy zdjęć do filmu dziennikarki "Superwizjera" "Krwawe trofeum" - po raz drugi Olgierd Michalak i Piotr Wacowski. Dokument porusza temat nielegalnego handlu rogami nosorożców. Polacy pobili rekord w liczbie sprowadzonych z RPA tytułowych trofeów. Jak werbowano myśliwych? Jaką rolę odgrywała w procesie mafia? Te kwestie porusza dokument Ewy Galicy, którego zdjęcia zostały docenione przez kapitułę Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych.

OGLĄDAJ: "Płacono więcej niż za złoto czy kokainę". Dokument "Krwawe trofeum"

Stowarzyszenie doceniło także autorów zdjęć do docenionych przez widzów produkcji HBO Max. W kategorii Najlepsze Zdjęcia do Odcinka Serialu za pierwsze odcinki pierwszego sezonu zostali nominowani: Kacper Fertacz za "Przesmyk", Jakub Stolecki za "Porządny człowiek" oraz Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski za "Scheda".

Nagrody Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych

Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych zrzesza artystów, którzy reprezentują najwyższy światowy poziom zawodu operatora i mogą pochwalić się wspaniałym dorobkiem filmowym.

Wśród jej członków znajdują się laureaci nagród wielu festiwali, wykładowcy szkół filmowych i wyższych uczelni artystycznych. Nagroda Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych wręczana jest od 2012 roku najlepszym autorom zdjęć filmowych.

OGLĄDAJ: "Wystarczy jeden tankowiec" do katastrofy. Flota cieni i zagrożenie na Bałtyku

Opracowała Ewa Żebrowska / az