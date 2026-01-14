Nominacje do Nagród Mariusza Waltera. Doceniono dziennikarzy TVN i TVN24

Renata Kim z Nagrodą Mariusza Waltera w kategorii Wydarzenie Medialne Roku Źródło: TVN24

O nominacjach do tegorocznych Nagród Mariusza Waltera zadecydowała Kapituła w składzie: Andrzej Andrysiak, Edwin Bendyk, Magdalena Bigaj, Andrzej Bobiński - przewodniczący, Kamil Dziubka, Jerzy Jurecki, Grzegorz Kalinowski, Michał Kołodziejczyk, Adam Małysz, Andrzej Morozowski, Adam Pieczyński, Hanna Rydlewska, Joanna Solska, Agata Szczęśniak, Bożena Walter, Dominika Wielowieyska, Maja Włoszczowska. Kandydatury zgłaszane są przez członków Kapituły, a podczas obrad spośród zgłoszeń wybierane są 3 nominacje w każdej kategorii.

Nagrody Mariusza Waltera w tym roku zostaną przyznane po raz trzeci. Wśród nominowanych znaleźli się między innymi dziennikarze TVN i TVN24.

Nagrody Mariusza Waltera - nominacje

W kategorii Sport w mediach nominowani zostali – Juliusz Ćwieluch (tygodnik "Polityka"), Jacek Kurowski (TVP Sport) oraz Włodzimierz Szaranowicz (TVP Sport).

Nominowani w kategorii Nowy głos w mediach to: zespół Frontstory.pl, Kuba Klawiter (autor serii Tech Week na YouTube) oraz Jakub Wiech (Energetyka24.com).

W kategorii Wydarzenie roku w mediach nominacje otrzymali: Sylwia Czubkowska (autorka książki "Bóg techy. Jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem"), Magda Łucyan i Katarzyna Górniak (TVN i TVN24, autorki książki "Taka twoja uroda") i Jacek Harłukowicz (onet.pl, autor książki "Chłopcy z ferajny. Największa afera w polskiej polityce").

Nominacje do Nagrody Głównej za Osobowość medialną roku otrzymali – Michał Przedlacki (Superwizjer TVN24), Konrad Piasecki (TVN24) oraz Arleta Zalewska (Fakty TVN, TVN24).

Laureatki i laureaci nagród zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w piątek 27 lutego 2026 w Muzeum POLIN.

