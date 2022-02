Zaskakujący werdykt środowiska aktorskiego. "Squid Game" największym wygranym, "Psie pazury" bez nagród

W Hollywood rozdano Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych dla produkcji kinowych i serialowych. Do historii przeszedł koreański "Squid Game". To pierwszy nieanglojęzyczny serial doceniony przez środowisko i to w trzech kategoriach. Wielkim przegranym okazał się oscarowy faworyt "Psie Pazury" Jane Campion. Podczas gali wielu aktorów wyrażało wsparcie dla obywateli Ukrainy.

Nagrody członków Gildii Aktorów Ekranowych (SAG) w dziedzinie filmu i telewizji przyznano już po raz 28. Ale chyba jeszcze nigdy rozstrzygnięcie tego gremium nie było tak nieoczekiwane. Branża zwraca uwagę na to, kogo nagrodziła Gildia, bo dotąd jej wybory pokrywały się z wyborami Akademii Filmowej, która przyznaje Oskary.

Nominowane w trzech kategoriach "Psie pazury" Campion przegrały z produkcjami uznawanymi przez krytyków za znacznie słabsze. Zaskoczenie pojawiło się zresztą wcześniej, już na etapie nominacji, gdy filmowi nie przyznano żadnej nominacji w kategorii "Najlepsza obsada aktorska". "Najwyraźniej Gildia Aktorów z jakiegoś powodu nie jest wielkim fanem tego filmu" - napisał "The Hollywood Reporter".

Wielki sukces "Squid Game", który pokonał rywali w indywidualnych kategoriach aktorskich, wygrywając m.in. z gwiazdami świetnie ocenianej "Sukcesji", wytłumaczyć można chyba faktem, że serial okazał się najczęściej oglądaną produkcją w historii Netflixa. Tym samym stał się pierwszym nieanglojęzycznym serialem uhonorowanym przez Gildię Aktorów.

"Squid Game" NETFLIX

Will Smith coraz bliżej Oscara?

Branżowe media za oceanem zastanawiają się, czy powodem, dla którego Gildia Aktorów zlekceważyła aktorskie dokonania gwiazd "Psich pazurów" (występują m.in. Benedict Cumberbatch i Kirsten Dunst), jest to, że Hollywood wciąż niechętnie patrzy na produkcje kinowe firmowane przez platformy streamingowe.

"Psie pazury" przegrały bowiem batalie aktorskie właśnie z filmami z fabryki snów. I tak najlepszym aktorem pierwszoplanowym został Will Smith. Statuetkę zdobył za rolę ojca sióstr Williams - Sereny i Venus w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina". To na pewno najlepsza rola w karierze tego aktora, ale o tym czy lepsza od kreacji Cumberbatcha, można by dyskutować. Nie ustępuje mu też Javier Bardem w "Being the Ricardos".

Smith wyraźnie jednak stał się faworytem w tej kategorii, wcześniej zdobył Złoty Glob i wygląda na to, że może liczyć w tym roku na Oscara.

Will Smith już o krok od Oscara EPA/PAP

Film Campion przegrał też nagrodę za drugoplanową rolę męską. W tej kategorii krytycy i filmowcy zgodnie typują, że Oscara zdobędzie młodziutki Kodi Smit-McPhee, genialnie wcielający się w psychopatycznego nastolatka w "Psich pazurach". Tymczasem nagroda Gildii Aktorów powędrowała do Troya Kotsura za rolę w ckliwym, obliczonym na wyciskanie łez filmie "CODA". Co najciekawsze, "CODA" wygrała również prestiżową nagrodę dla najlepszej ekipy aktorskiej w filmie kinowym, prócz filmu Campion pokonując także "Belfast" czy "Nie patrz w górę", co wręcz zakrawa na ironię.

Przepadły wreszcie "Psie pazury" w drugoplanowej roli kobiecej, gdzie świetna Kirsten Dunst przegrała rywalizację z Arianą DeBose, młodziutką gwiazdą "West Side Story", która też ma duże szanse na Oscara. We wszystkich przypadkach zwyciężyli więc aktorzy z filmów wyprodukowanych przez wielkie wytwórnie.

Wydaje się, że jedyną zasłużoną nagrodą, którą SAG przyznała w kategoriach filmów kinowych, jest ta dla znakomitej Jessiki Chastain, wcielającej się w rolę słynnej telewizyjnej ewangelistki w filmie "Oczy Tammy Faye". Jessice Chastain Oscar należy się od dawna, ale w tym roku za faworytkę w tej kategorii uchodzi Nicole Kidman kreująca królową amerykańskiej komedii, Lucille Ball w "Being the Ricardos".

Jessica Chastain pokonała faworytkę Nicole Kidman EPA/PAP

Fenomen "Sguid Game"

Od czasu nieporównywalnego z niczym wcześniej gigantycznego sukcesu koreańskiego "Parasite" w 2019 roku, zainteresowanie tą kinematografią w Hollywood jest ogromne. "Variety" obliczył, że liczba filmów z tego kraju dystrybuowanych za oceanem wzrosła o 200 procent. Wpisuje się w nie popularność "Squid Game", produkcji sprawnie zrealizowanej, ale przecież czysto komercyjnej.

Głównym bohaterem serialu jest zadłużony po uszy mężczyzna. Nieznajomy oferuje mu udział w zabawie, w której zarobi pieniądze potrzebne do spłaty długów. Podobną propozycję słyszy 455 innych osób z problemami finansowymi. Spotkają się na bezludnej wyspie, gdzie rywalizują o ogromne pieniądze w serii zabójczych gier inspirowanych zabawami popularnymi wśród koreańskich dzieci.

Ekipę "Squid Game" uznano najlepszą wśród seriali dramatycznych CAROLINE BREHMAN/PAP/EPA

"Squid game" zdobył nagrody za serial dramatyczny. W ten sposób Jung-Jae Lee pozbawił statuetki Briana Coxa ze świetnie ocenianej "Sukcesji", a Jung Ho-yeon zdobyła nagrodę, o którą rywalizowała też Sarah Snook z "Sukcesji" i Reese Witherspoon z "Morning Show". "Sukcesję" zdobyła jedynie nagrodę za "najlepszą ekipę serialu dramatycznego".

Znacznie mniej kontrowersji wzbudziły nagrody za miniserial/film telewizyjny. Wygrała Kate Winslet z "Mary z Easttown" oraz Michael Keaton z niedocenionego chyba u nas świetnego serialu "Dopesick". To oparta na faktach wstrząsająca historia o kryzysie opioidowym.

Honorową statuetkę za całokształt dokonań artystycznych tym razem odebrała wielka brytyjska gwiazda Helen Mirren, w przeszłości laureatka Oscara za rolę w filmie "Królowa".

Helen Mirren odebrała honorową statuetkę za całokształt dokonań artystycznych EPA/PAP

Solidarni z Ukrainą

Podczas wczorajszej gali wielu aktorów wyrażało wsparcie dla obywateli Ukrainy, walczącej z rosyjskim najeźdźcą. Michael Keaton odbierając statuetkę z podziwem przywoływał postawę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, gratulując "koledze aktorowi jego oddania i woli walki". Jessica Chastain wołała ze sceny: "Moje serce jest z naszą międzynarodową rodziną na całym świecie, walczącą o bezpieczeństwo i wolność".

Michael Keaton odbierając nagrodę, wyrażał podziw dla prezydenta Ukrainy EPA/PAP

Ze sceny padły też słowa wsparcia z ust Briana Coxa, odbierającego nagrodę dla "Sukcesji". Cox potępił działania Rosji i wskazał na trudną sytuację środowiska artystycznego tamtejszych twórców, którzy "pod groźbą zdrady stanu nie mogą głośno mówić o sytuacji na Ukrainie". Wyraził jednak nadzieję, że mimo wszystko będą to robić, bo "ich bunt może przyczynić się do zmian w Rosji". Na koniec wezwał wszystkich filmowców do stanięcia ramię z twórcami sprzeciwiającymi się poczynaniom prezydenta Rosji.

Wcześniej, w niedzielę SAG opublikowało w mediach społecznościowych oświadczenie wyrażające solidarność z narodem Ukrainy, w którym napisano m.in.: "Jesteśmy zjednoczeni z Ukrainą dziś i każdego dnia. Słyszymy Cię Ukraino, a nasze serca są z Tobą".

NAGRODY KINOWE:

Aktor w pierwszoplanowej roli Will Smith, "King Richard: Zwycięska rodzina"

Aktorka w pierwszoplanowej roli Jessica Chastain, "Oczy Tammy Faye"

Aktor w roli drugoplanowej Troy Kotsur, "CODA"

Aktorka w drugoplanowej roli Ariana DeBose, "West Side Story"

Obsada filmu kinowego "CODA"

Zespół kaskaderski w filmie kinowym "Nie czas umierać"

NAGRODY TELEWIZYJNE:

Aktor w filmie telewizyjnym lub miniserialu Michael Keaton, "Dopesick"

Aktorka w filmie telewizyjnym lub miniserialu Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Aktor w serialu dramatycznym Jung-Jae Lee, "Squid Game"

Aktorka w serialu dramatycznym Jung Ho-yeon, "Squid Game"

Aktor w serialu komediowym Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Aktorka w serialu komediowym Jean Smart, "Hacks"

Obsada w serialu dramatycznym "Sukcesja"

Obsada w serialu komediowym "Ted Lasso"

Zespół kaskaderski w serialu komediowym lub dramatycznym "Squid Game"

Autor:Justyna Kobus

Źródło: "The Hollywood Reporter", "The Guardian", tvn24.pl