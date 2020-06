"Nie wiem, gdzie, jak ani nawet dlaczego, ale zrobimy to!". Gala nagród Emmy odbędzie się mimo pandemii

72. gala rozdana nagród Emmy ma odbyć się 20 września. Do wtorku nie było jasne, czy tegoroczna ceremonia dojdzie do skutku z uwagi na ograniczenia dotyczące dużych zgromadzeń i obowiązek utrzymywania dystansu społecznego, wprowadzone w związku z trwającą pandemią.

Stacja ABC, należąca do firmy Walt Disney, we wtorkowym oświadczeniu poinformowała, że szczegóły dotyczące organizacji wydarzenia zostaną ogłoszone wkrótce. Jak donosi magazyn branżowy "Variety", rozważane scenariusze obejmują przeprowadzenie gali całkowicie wirtualnie lub w wersji hybrydowej – przez połączenie elementów osobistego uczestnictwa oraz wykorzystania wcześniej nagranych przemówień i występów online.

"Zrobimy to i ja będę gospodarzem!"

"Nie wiem, gdzie, ani jak, ani nawet dlaczego to robimy, ale robimy to i ja będę gospodarzem!" – napisał na Twitterze Jimmy Kimmel, który ma poprowadzić galę.

Pandemia na czerwonym dywanie

Emmy to jednak wyjątek w showbiznesowym kalendarzu. W poniedziałek Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) poinformowała, że ceremonia rozdania Oscarów za 2020 rok została odłożona z powodu pandemii i odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku. 93. gala Oscarów odbędzie się o osiem tygodniu później niż zakładano również ze względu na wpływ pandemii na przemysł filmowy. Produkcje będą mogły się zakwalifikować do konkursu do 28 lutego 2021 roku.

Koronawirus zmusił Akademię również do zmiany regulaminu, zgodnie z którym konkursem objęte są wyłącznie filmy, które miały kinową dystrybucję. Tylko w tym roku, ze względu na kwarantannę, w ramach której zamknięto kina, w wyścigu do Oscarów wystartują też produkcje, które nie trafiły do kin. Odłożone zostanie również - do 30 kwietnia 2021 roku - otwarcie Muzeum Akademii Filmowej.