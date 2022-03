Nagrody BAFTA 2022. "Psie pazury" i "Belfast" najlepszymi filmami roku

"Psie pazury" Jane Campion najlepszym filmem roku, a "Belfast" Kennetha Branagha - najlepszym brytyjskim filmem roku. Brytyjska Akademia Sztuki Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA) przyznała po raz 75. nagrody filmowe. Najwięcej - pięć - statuetek zdobył film Denisa Villeneuve "Diuna".

Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) po raz 75. przyznała coroczne nagrody filmowe, które należą do najbardziej prestiżowych na świecie. Niedzielną galę poprowadziła australijska aktorka i komiczka Rebel Wilson. W niewielkim stopniu, ale pojawiały się nawiązania do napaści Rosji na Ukrainę. Między innymi Wilson, prezentując występ Emilii Jones i piosenki z filmu "CODA" - pierwszego filmu z obsadą zdominowaną przez osoby głuche, pokazała środkowy palec, mówiąc: "oto znany międzynarodowy gest z przesłaniem do Władimira Putina". Wiele gwiazd, które przybyły do londyńskiej Royal Albert Hall, miały przypięte przy piersi wstążki bądź inne symbole w ukraińskich barwach.

Jeszcze przed rozpoczęciem gali Krishnendu Majumdar - przewodniczący BAFTA - złożył hołd wszystkim, którzy cierpią z powodu wojny w Ukrainie i przypomniał, że członkami Akademii są również filmowcy ukraińscy, którzy teraz walczą o swój kraj.

Benedict Cumberbatch w "Psich pazurach" Jane Campion NETFLIX

Najważniejszą nagrodę wieczoru zdobył film "Psie pazury" Jane Campion. Legendarna filmowczyni, która nakręciła pierwszą pełnometrażową fabułę od 2009 roku - czyli od słynnej "Jaśniejszej od gwiazd" - wróciła w przepięknym stylu. Film zebrał już ponad 200 nagród. Sama Campion doceniona została również w kategorii najlepsza reżyseria.

Najlepszym filmem brytyjskim roku został "Belfast" Kennetha Branagha, w którym jeden z najwybitniejszych brytyjskich żyjących aktorów wykorzystał swoje wspomnienia.

Twórcy "Diuny" mieli przynajmniej pięć powodów do radości. W tylu kategoriach otrzymali nagrody BAFTA: za najlepsze zdjęcia, muzykę do filmu, efekty specjalne, scenografię oraz dźwięk.

W kategoriach aktorskich nie zabrakło zaskoczeń. Statuetkę za najlepszą rolę pierwszoplanową otrzymała brytyjska aktorka Joanna Scanlan w debiutanckim filmie Aleema Khana "Po miłości". Chociaż wielu przypuszczało, że nagrodę otrzyma Benedict Cumberbatch za rolę w "Psich pazurach", to jednak WIll Smith za główną rolę w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina" wygrał w tej kategorii. Najlepszą aktorką w roli drugoplanową - i tu bez niespodzianki - została Ariana DeBose za kreację w "West Side Story". Troy Kotsur doceniony został za niezwykłą rolę w filmie "CODA".

Zwiastun musicalu "West Side Story" Stevena Spielberga Twentieth Century Fox

Najlepszym filmem nieanglojęzycznym została adaptacja powieści Harukiego Murakamiego "Drive My Car" w reżyserii Ryusukego Hamaguchiego. Za scenariusz adaptowany nagrodzona została scenarzystka i reżyserka filmu "CODA" Sian Heder.

BAFTA 2022. Pełna lista zwycięzców i nominowanych

Najlepszy film:

"Belfast" "Nie patrz w górę" "Diuna" "Licorice Pizza" "Psie pazury"

Najlepszy film brytyjski

"Po miłości" "Ali & Ava" "Belfast" "Punkt wrzenia" "Cyrano" "Wszyscy mówią o Jamie" "Dom Gucci" "Ostatniej nocy w Soho" "Nie czas umierać" "Pomiędzy"

Najlepszy debiut brytyjskiego scenarzysty, reżysera lub producenta

"Po miłości" – Aleem Khan (scenarzysta/reżyser) "Punkt wrzenia" – James Cummings (scenarzysta - współscenarzysta: Philip Barantini ), Hester Ruoff (producent - współproducent Bart Ruspoli) "Zemsta rewolwerowca"– Jeymes Samuel (scenarzysta/reżyser) [współscenarzysta Boaz Yakin] "Fantazje na klawisze: Beverly Glenn-Copeland" – Posy Dixon (reżyserka), Liv Proctor (producentka) "Pomiędzy" – Rebecca Hall (scenarzystka/reżyserka)

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Drive My Car" "To była ręka Boga" "Matki równoległe" "Mała mama" "Najgorszy człowiek na świecie"

Zwiastun filmu Pedro Almodovara "Matki równoległe" Sony Pictures/Gutek Film

Najlepszy film dokumentalny

"Becoming Cousteau" "Krowa" "Przeżyć" "The Rescue" "Summer of Soul"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

"Encanto" "Przeżyć" "Luca" "Mitchellowie kontra maszyny"

Najlepsza reżyseria

Aleem Khan ("Po miłości") Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car") Audrey Diwan ("Zdarzyło się") Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza") Jane Campion ("Psie pazury") Julia Ducournau ("Titane")

Zwiastun filmu "Licorice Pizza" reż. Paul Thomas Anderson Forum Film Polska

Najlepszy scenariusz oryginalny

Aaron Sorkin ("Lucy i Desi") Kenneth Branagh ("Belfast") Adam McKay ("Nie patrz w górę") Zach Baylin ("King Richard: Zwycięska rodzina") Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza")

Najlepszy scenariusz adaptowany

Sian Heder ("CODA") Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car") Denis Villeneuve ("Diuna") Maggie Gyllenhaal ("Córka") Jane Campion ("Psie pazury")

Najlepsza aktorka

Lady Gaga ("Dom Gucci") Alana Haim ("Licorice Pizza") Emilia Jones ("CODA") Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na ziemi") Joanna Scanlan ("Po miłości") Tessa Thompson ("Pomiędzy")

Najlepszy aktor

Adeel Akhtar ("Ali & Ava") Mahershala Ali ("Łabędzi śpiew") Benedict Cumberbatch ("Psie pazury") Leonardo DiCaprio ("Nie patrz w górę") Stephen Graham ("Punkt wrzenia") Will Smith ("King Richard: Zwycięska rodzina")

"King Richard: Zwycięska rodzina" - zwiastun z piosenką Beyonce Warner Bros. Pictures

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Caitriona Balfe ("Belfast") Jessie Buckley ("Córka") Ariana DeBose ("West Side Story") Ann Dowd ("Odkupienie") Aunjanue Ellis ("King Richard: Zwycięska rodzina") Ruth Negga ("Pomiędzy")

Najlepszy aktor drugoplanowy

Mike Faist ("West Side Story") Ciaran Hinds ("Belfast") Troy Kotsur ("CODA") Woody Norman ("C’mon C’mon") Jesse Plemons ("Psie pazury") Kodi Smit-McPhee ("Psie pazury")

Najlepsza muzyka do filmu

"Lucy i Desi" "Nie patrz w górę" "Diuna" "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" "Psie pazury"

"Diuna" Dennisa Villeneuve - zwiastun filmu Warner Bros Polska

Najlepsza obsada

"Punkt wrzenia" "Diuna" "To była ręka Boga" "King Richard: Zwycięska rodzina" "West Side Story"

Najlepsze zdjęcia

"Diuna" "Zaułek koszmarów" "Nie czas umierać" "Psie pazury" "Tragedia Makbeta"

Najlepszy montaż

"Belfast" "Diuna" "Licorice Pizza" "Nie czas umierać" "Summer of Soul"

Billie Eilish śpiewa dla Jamesa Bonda. Piosenka "No Time To Die" 14.02.| Amerykańska wokalistka Billie Eilish opublikowała piosenkę "No Time To Die", która jest piosenką przewodnią 25. Odsłony filmowych przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać". Amerykanka jest najmłodszą współautorką i wykonawczynią piosenki bondowskiej w historii. UMG (w imieniu wytwórni Darkroom)

Najlepsza scenografia

"Cyrano" "Diuna" "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" "Zaułek koszmarów" "West Side Story"

Najlepsze kostiumy

"Cruella" "Cyrano" "Diuna" "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" "Zaułek koszmarów"

Najlepsza charakteryzacja

"Cruella" "Cyrano" "Diuna" "Oczy Tammy Faye" "Dom Gucci"

"Oczy Tammy Faye" - zwiastun Walt Disney Studios Motion Pictures Poland

Najlepszy dźwięk

"Diuna" "Ostatniej nocy w Soho" "Nie czas umierać" "Ciche miejsce cz. II" "West Side Story"

Najlepsze wizualne efekty specjalne

"Diuna "Free Guy" "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" "Matrix Zmartwychwstania" "Nie czas umierać"

Najlepsza brytyjska krótkometrażowa animacja

"Affairs of the Art" "Do Not Feed the Pigeons" "Night of the Living Dread"

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy

"The Black Cop" "Femme" "The Palace" "Stuffed" "Three Meetings of the Extraordinary Committee"

Rising Star Award (głosowanie publiczności)

Ariana DeBose Harris Dickinson Lashana Lynch Millicent Simmonds Kodi Smit-McPhee

