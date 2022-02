Nagrody BAFTA 2022. Lista nominacji. "Diuna" z największą liczbą nominacji

Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) ogłosiła listę nominacji do najważniejszych nagród filmowych w Wielkiej Brytanii. Najwięcej nominacji, bo aż 11 zdobył film Denisa Villeneuve'a "Diuna". "Psie pazury" Jane Campion mają osiem szans na nagrodę, a "Belfast" Kennetha Branagha - sześć.

Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych ogłosiła w czwartek listę nominacji do swoich corocznych nagród, które są najważniejszymi wyróżnieniami filmowymi w Wielkiej Brytanii i jednymi z najważniejszych na świecie. Bardzo często nagrody BAFTA traktowane są jako skuteczny prognostyk przed werdyktem oscarowym.

Nagrody BAFTA 2022. "Diuna" z największą liczbą nominacji

Najwięcej - aż 11 - nominacji zdobył film Denisa Villeneuve'a "Diuna", czyli najnowsza ekranizacja kultowej już powieści Franka Herberta z 1965 roku. Film został doceniony między innymi w kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza muzyka do filmu, najlepsze zdjęcia oraz najlepsza obsada.

W najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film, "Diuna" ma bardzo silną konkurencję. Cztery pozostałe tytuły to: "Belfast", "Nie patrz w górę", "Licorice Pizza" oraz "Psie pazury". Ten ostatni - najnowszy film legendarnej Jane Campion - zdobył jeszcze siedem nominacji. Campion, która nakręciła pierwszą pełnometrażową fabułę od 2009 roku - czyli od słynnej "Jaśniejszej od gwiazd" - wróciła w przepięknym stylu. "Psie pazury" zdobyły już ponad 200 nagród i tyle samo nominacji do kolejnych.

Benedict Cumberbatch w "Psich pazurach" Jane Campion NETFLIX

Zresztą australijska filmowczyni jest jedną z największych faworytek zarówno w przypadku nagród BAFTA, jak i Oscarów. W kategorii reżyserskiej zmierzy się ze zdobywczynią Złotej Palmy w Cannes Julią Ducournau, zdobywczynią Złotego Lwa w Wenecji Audrey Diwan, zdobywcą nagrody FIPRESCI i nagrody za najlepszy scenariusz w podczas Cannes 2021 Ryusuke Hamaguchim, zachwycającym Paulem Thomasem Andersonem oraz debiutującym Aleemem Khanem.

Nagrody BAFTA 2022 - ceremonia

Nagrody BAFTA przyznawane są od 1949 roku (za rok 1948). Od 2017 roku zwyczajowo gala odbywa się w Royal Albert Hall w Londynie. Tegoroczną galę zaplanowano na 13 marca, a jej gospodynią będzie aktorka i komiczka Rebel Wilson.

BAFTA 2022. Pełna lista nominacji

Najlepszy film: "Belfast" "Nie patrz w górę" "Diuna" "Licorice Pizza" "Psie pazury"

Najlepszy film brytyjski "Po miłości" "Ali & Ava" "Belfast" "Punkt wrzenia" "Cyrano" "Wszyscy mówią o Jamie" "Dom Gucci" "Ostatniej nocy w Soho" "Nie czas umierać" "Pomiędzy"

"Nie patrz w górę" reż. Adam McKay Netflix

Najlepszy debiut brytyjskiego scenarzysty, reżysera lub producenta "Po miłości" – Aleem Khan (scenarzysta/reżyser) "Punkt wrzenia" – James Cummings (scenarzysta - współscenarzysta: Philip Barantini ), Hester Ruoff (producent - współproducent Bart Ruspoli) "Zemsta rewolwerowca"– Jeymes Samuel (scenarzysta/reżyser) [współscenarzysta Boaz Yakin] "Fantazje na klawisze: Beverly Glenn-Copeland" – Posy Dixon (reżyserka), Liv Proctor (producentka) "Pomiędzy" – Rebecca Hall (scenarzystka/reżyserka)

Najlepszy film nieanglojęzyczny "Drive My Car" "To była ręka Boga" "Matki równoległe" "Mała mama" "Najgorszy człowiek na świecie"

Najlepszy film dokumentalny "Becoming Cousteau" "Krowa" "Przeżyć" "The Rescue" "Summer of Soul"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany "Encanto" "Przeżyć" "Luca" "Mitchellowie kontra maszyny"

"Licorice Pizza" reż. Paul Thomas Anderson Forum Film Polska

Najlepsza reżyseria Aleem Khan ("Po miłości") Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car") Audrey Diwan ("Zdarzyło się") Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza") Jane Campion ("Psie pazury") Julia Ducournau ("Titane")

Najlepszy scenariusz oryginalny Aaron Sorkin ("Lucy i Desi") Kenneth Branagh ("Belfast") Adam McKay ("Nie patrz w górę") Zach Baylin ("King Richard: Zwycięska rodzina") Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza")

Najlepszy scenariusz adaptowany Sian Heder ("Coda") Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car") Denis Villeneuve ("Diuna") Maggie Gyllenhaal ("Córka") Jane Campion ("Psie pazury")

Zwiastun filmu "Belfast" Kennetha Branagha UIP

Najlepsza aktorka Lady Gaga ("Dom Gucci") Alana Haim ("Licorice Pizza") Emilia Jones ("Coda") Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na ziemi") Joanna Scanlan ("Po miłości") Tessa Thompson ("Pomiędzy")

Najlepszy aktor Adeel Akhtar ("Ali & Ava") Mahershala Ali ("Łabędzi śpiew") Benedict Cumberbatch ("Psie pazury") Leonardo DiCaprio ("Nie patrz w górę") Stephen Graham ("Punkt wrzenia") Will Smith ("King Richard: Zwycięska rodzina")

"King Richard: Zwycięska rodzina" - zwiastun z piosenką Beyonce Warner Bros. Pictures

Najlepsza aktorka drugoplanowa Caitriona Balfe ("Belfast") Jessie Buckley ("Córka") Ariana DeBose ("West Side Story") Ann Dowd ("Odkupienie") Aunjanue Ellis ("King Richard: Zwycięska rodzina") Ruth Negga ("Pomiędzy")

"Córka", zwiastun filmu Maggie Gyllenhaal Monolith/Velvet Spoon

Najlepszy aktor drugoplanowy Mike Faist ("West Side Story") Ciaran Hinds ("Belfast") Troy Kotsur ("Coda") Woody Norman ("C’mon C’mon") Jesse Plemons ("Psie pazury") Kodi Smit-McPhee ("Psie pazury")

Najlepsza muzyka do filmu "Lucy i Desi" "Nie patrz w górę" "Diuna" "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" "Psie pazury"

Najlepsza obsada "Punkt wrzenia" "Diuna" "To była ręka Boga" "King Richard: Zwycięska rodzina" "West Side Story"

"To była ręka Boga" reż. Paolo Sorrentino Netflix Polska

Najlepsze zdjęcia "Diuna" "Zaułek koszmarów" "Nie czas umierać" "Psie pazury" "Tragedia Makbeta"

Najlepszy montaż "Belfast" "Diuna" "Licorice Pizza" "Nie czas umierać" "Summer of Soul"

Najlepsza scenografia "Cyrano" "Diuna "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" "Zaułek koszmarów" "West Side Story"

Zwiastun filmu "Cruella" Disney Polska

Najlepsze kostiumy "Cruella" "Cyrano" "Diuna" "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" "Zaułek koszmarów"

Najlepsza charakteryzacja "Cruella" "Cyrano" "Diuna" "Oczy Tammy Faye" "Dom Gucci"

Najlepszy dźwięk "Diuna" "Ostatniej nocy w Soho" "Nie czas umierać" "Ciche miejsce cz. II" "West Side Story"

Najlepsze wizualne efekty specjalne "Diuna "Free Guy" "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" "Matrix Zmartwychwstania" "Nie czas umierać"

"Nie czas umierać" - najnowszy zwiastun filmu o Jamesie Bondzie Forum Film Polska

Najlepsza brytyjska krótkometrażowa animacja "Affairs of the Art" "Do Not Feed the Pigeons" "Night of the Living Dread"

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy "The Black Cop" "Femme" "The Palace" "Stuffed" "Three Meetings of the Extraordinary Committee"

Rising Star Award (głosowanie publiczności) Ariana DeBose Harris Dickinson Lashana Lynch Millicent Simmonds Kodi Smit-McPhee

