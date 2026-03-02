Pokonał DiCaprio i Chalameta. "Mamo, dziękuję, że woziłaś mnie tam i z powrotem"

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler Źródło: Warner Bros. Pictures

Nagrody Aktorskie 2026, czyli Actors Awards (dawniej znane jako SAG Awards - red.), zostały przyznane 1 marca podczas 32. ceremonii. Michaela B. Jordana doceniono za podwójną rolę braci bliźniaków w filmie "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera. W rywalizacji o tę nagrodę pokonał Ethana Hawke'a ("Blue Moon"), Timothée Chalameta ("Wielki Marty"), Jessego Plemonsa ("Bugonia") i Leonarda DiCaprio ("Jedna bitwa po drugiej").

Michael B. Jordan nie krył wzruszenia, odbierając nagrodę dla najlepszego aktora. Podkreślił, że to spełnienie jego dziecięcych marzeń. Wspominał, jak patrzył na "facetów, którzy byli na scenie z nagrodami, w eleganckich garniturach i chodzili do eleganckich miejsc". - I ten dzieciak z północnego New Jersey stoi teraz tutaj - cieszył się. A potem zwrócił się do swojej matki: - Mamo, dziękuję, że woziłaś mnie tam i z powrotem na przesłuchania do Nowego Jorku, kiedy nie mieliśmy wystarczająco dużo pieniędzy, żeby przejechać przez Holland Tunnel (tunel pod rzeką Hudson, który łączy Manhattan z miastem Jersey City; przejazd nim jest płatny - red). Dziękuję!

- Sama obecność w tym miejscu, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy widzą, jak rozwijam się przed kamerą, i w tej przestrzeni, daje mi poczucie, że mam waszą miłość i wsparcie. Zawsze mogłem na was liczyć. To motywowało mnie do działania i do tego, by dawać z siebie wszystko - mówił ze sceny, zwracając się do ekipy filmowej. - Po prostu chcę wam podziękować.

Tego wieczoru film "Grzesznicy" został również nagrodzony za najlepszą obsadę. W styczniu przeszedł już do historii jako ten, który otrzymał najwięcej nominacji do Oscara, bo aż 16. Ma szansę na statuetkę m.in. w kategoriach: najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszy aktor w roli głównej, najlepsza aktorka w roli drugoplanowej i najlepszy aktor w roli drugoplanowej. W blisko stuletniej historii słynnych nagród żaden film nie otrzymał wcześniej tylu nominacji.

"Grzesznicy". Nagradzany film w HBO Max

Film "Grzesznicy" to opowieść o dwóch braciach bliźniakach, którzy wracają do rodzinnego miasta. Chcą zostawić za sobą burzliwą przeszłość i zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.

Film został wyreżyserowany przez Ryana Cooglera ("Czarna Pantera", "Creed: Narodziny legendy"). W podwójnej roli głównej występuje Michael B. Jordan. W obsadzie znaleźli się także: Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller czy Delroy Lindo. Film można obejrzeć TUTAJ.

