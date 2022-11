Nagroda Woyciechowskiego 2022 przyznana. "Fakty" TVN z Nagrodą Specjalną

Reszka nie krył zaskoczenia tym, że to w jego ręce trafiła nagroda. - Jak się teraz jeździ do Ukrainy, to przeraża rozmiar zbrodni. Jak tych zbrodni widzisz tak bardzo dużo, to one się jakoś rozmywają. To jest prawo wielkich liczb. Dlatego pomyślałem, że warto byłoby opisać jedną zbrodnię od początku do końca. Ten tekst miał dla mnie wiele wymiarów. On w rzeczywistości miał tytuł "Śmierć i Margarita". Pani, która została rozstrzelana z dwójką swoich dzieci przez rosyjski transporter opancerzony, miała na imię Margarita, czyli Małgorzata - mówił poruszony zwycięzca.