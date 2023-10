"Autorzy znajdują swój język". Grażyna Torbicka o nominowanych do Nike

Jak wskazuje Torbicka, w tegorocznych nominacjach nie dominuje żaden widoczny temat. – Nawet powiem więcej, to, że mamy trzy prace reportażowe nie oznacza, że te książki w jakikolwiek sposób są do siebie podobne. Każdy z tych reportaży jest zupełnie inny i to samo dotyczy powieści. Tak że to jest ciekawe, że autorzy szukają i znajdują swój język. Wybitna reportażystka Anna Bikont oddaje nam książkę "Celna. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie". To jest historia przejmująca, ale też niezwykle ciekawie się to czyta – zauważa dziennikarka.