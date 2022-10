Nagroda Literacka Nike 2022 - finaliści. Maciej Płaza "Golem"

Nagroda Literacka Nike zostanie przyznana po raz 26. w niedzielę, 2 października. Przybliżamy siedem finałowych książek tegorocznej edycji. Wśród nich znalazła się powieść "Golem" Macieja Płazy, w której opisuje utracony świat kultury chasydzkiej. - Z dzisiejszej perspektywy jest to również opowieść o przemocy, o jej powolnym narastaniu. O tym, jak przemoc podchodzi do nas małymi krokami, przez to długo pozostaje niezauważona i łatwo ją przeoczyć - mówi o książce jej autor.

W 2006 debiutował książką "O poznaniu twórczości Stanisława Lema". Doceniony został Nagrodą "Literatury na Świecie" za 2012 roku w kategorii Nowa Twarz. Uhonorowano go wówczas za przekład wyboru opowiadań H.P. Lovecrafta "Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści". Natomiast w 2021 roku nominowany został do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za przekład powieści "Wzgórze przyśnień" Arthura Machena.

Nagroda Nike 2022. "Przemoc podchodzi do nas małymi krokami"

- Zawsze fascynowały mnie postaci sztucznych bytów, istot sztucznie stworzonych przez człowieka, metafora stworzenia jako takiego. Dla mnie - z dzisiejszej perspektywy - jest to również opowieść o przemocy, o jej powolnym narastaniu. O tym, jak przemoc podchodzi do nas małymi krokami, przez to długo pozostaje niezauważona i łatwo ją przeoczyć. Jest to opowieść także o tym, że na przemoc trzeba być czujnym, trzeba ją wcześnie dostrzec i wcześnie mówić jej "nie" - wyjaśnia Maciej Płaza.