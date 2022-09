Nagroda Literacka Nike 2022 - finaliści. Artur Domosławski "Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana"

Nagroda Literacka Nike zostanie przyznana po raz 26. w niedzielę, 2 października. Przybliżamy siedem finałowych książek tegorocznej edycji. - Historia kilku wygnań Zygmunta Baumana, tych fizycznych i tych symbolicznych, bardzo źle świadczy o kraju, który do końca uważał za swój - mówił Autor Domosławski, nominowany za biografię "Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana".

Artur Domosławski

Nominowany za biografię "Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana" Artur Domosławski w przeszłości związany był z "Gazetą Wyborczą", a od 2011 roku jest publicystą tygodnika "Polityka". W 2008 roku został laureatem Nagrody im. Beaty Pawlak za książkę "Zbuntowana Ameryka". Jego reportaż "Wykluczeni" w 2017 roku był nominowany do Nagrody Literackiej Nike.

Anna Cieplak

Pochodząca z Dąbrowy Górniczej Anna Cieplak jako prozaiczka debiutowała w 2016 roku. Pisarka i aktywistka miejska związana była z "Krytyką Polityczną" w latach 2008-19. Uznanie krytyków i czytelników zdobyła za debiutancką powieść "Ma być czysto", która w 2017 roku doceniona została Nagrodą Literacką im. Witolda Gombrowicza oraz Nagrodą Conrada. W tym samym roku nominowana była również do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii proza. Na motywach tej powieści powstał film "Ostatni komers" w reżyserii Dawida Nickela.

Dotychczas Cieplak nominowana była również do Paszportów Polityki 2017 oraz Nagrody Literackiej Nike 2018 za "Lata powyżej zera". Kolejna jej książka - "Lekki bagaż" - otrzymała nominację do European Union Prize for Literature 2019.