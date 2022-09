Nagroda Literacka Nike 2022. Co warto wiedzieć?

czytaj dalej

Funkcjonariusze zatrzymali dwie kobiety i mężczyznę podejrzanych o znęcanie się nad 19-latką, którą mieli wcześniej zwabić do mieszkania. Poszkodowana sama zgłosiła się na policję, chociaż sprawcy mieli jej grozić, że "jeśli to zrobi, to ją zabiją". Kobiety trafiły do aresztu na trzy miesiące, a mężczyzna został objęty dozorem policji. Grozi im do pięciu lat więzienia.