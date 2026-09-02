Kultura i styl Ten moment z koncertu Zary Larsson stał się hitem w sieci. Nie była w stanie śpiewać Oprac. Ewa Żebrowska |

Open'er 2026 - pierwszy dzień festiwalu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/IMAGO

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Szwedzka artystka w ubiegłym tygodniu zagrała na belgijskim festiwalu Pukkelpop. Ogromną popularność w mediach społecznościowych zyskał fragment koncertu, podczas którego Larsson wykonuje jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych utworów - "Midnight Sun". Jednym z charakterystycznych elementów choreografii jest moment, w którym tancerki unoszą ją w górę. Właśnie tę scenę postanowili odtworzyć fani zgromadzeni artystki przed sceną.

- To jest niesamowite! - krzyknęła ze sceny Zara, widząc jak z każdą chwilą coraz więcej osób naśladuje układ. Sytuacja wywołała w końcu niekontrolowane salwy śmiechu, do tego stopnia, że nie była w stanie śpiewać.

Nagranie zostało odtworzone ponad milion razy, pojawiły się też tysiące komentarzy. "Ten śmiech jest zaraźliwy", "to najradośniejsza rzecz, jaką widziałam od lat", "czysta radość" - piszą użytkownicy na Instagramie.

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Kim jest Zara Larsson

Zara Larsson od lat uchodzi za jedną z najlepszych koncertowych artystek swojego pokolenia. Łączy mocny wokal z wymagającymi układami tanecznymi, a podczas występów imponuje energią i kondycją. Była jedną z najbardziej wyczekiwanych gwiazd pierwszego dnia 23. edycji Open'era.

Jak pisał Tomasz-Marcin Wrona "jej historia sama w sobie jest gotowym materiałem na scenariusz filmowy". Jako dziesięciolatka wygrała szwedzki talent show, cztery lata później wydała debiutancki album. Ciężko pracowała na światowy sukces, jaki przyszedł w ubiegłym roku wraz z premierą piątego krążka "Midnight Sun".

Redagował AM