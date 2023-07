"Słowo może zabić". Robert Kudelski o dyskryminacji z powodu otyłości

- Sam doskonale wiem, co to znaczy być wykluczanym i stygmatyzowanym, nierzetelnie, nieuczciwie i bardzo krzywdząco ocenianym przez innych ludzi - powiedział Robert Kudelski, gwiazda "Na Wspólnej", w wywiadzie na temat postrzegania osób otyłych. Aktor, który nie kryje, że od lat mierzy się z nadwagą, jest ambasadorem społecznej kampanii "Porozmawiajmy szczerze o otyłości".

- Słowo może zabić, słowo może wykluczyć drugiego człowieka, może doprowadzić do samowykluczania czy doprowadzić do tego, że ktoś uważa, że się do niczego nie nadaje, bo parę osób mu powie, że jest za gruby - mówi Robert Kudelski w wywiadzie dla portalu Plotek.pl. - A jak jest za gruby, to z czym nam się to kojarzy? Kojarzy się, że nie dba o siebie, zażera, jest leniwy, a w wielu przypadkach to nie jest prawda - dodał aktor.