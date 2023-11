Zmienili tekst "najbardziej kontrowersyjnej piosenki wszech czasów" 

The Prodigy po 26 latach zmieniło tekst swojego kontrowersyjnego przeboju "Smack My Bitch Up" - informują brytyjskie media, relacjonując ostatnie występy grupy. Jednocześnie przypominają, że utwór, krytykowany między innymi przez artystów i organizacje kobiece, przed laty został wybrany najbardziej kontrowersyjną piosenką wszech czasów.

"Smack My Bitch Up", jeden z najpopularniejszych utworów zespołu The Prodigy, pochodzący z wydanego w 1997 roku albumu "The Fat of the Land", niejednokrotnie był krytykowany jako "gloryfikujący przemoc domową" - przypomniał w poniedziałek portal stacji Sky News. Tymczasem, jak podaje "The Sun", wokalista zespołu Keith "Keeti" Palmer, znany również jako Maxim Reality, podczas dwóch ostatnich koncertów zmienił tekst i zamiast "Smack My Bitch Up" powtarzał wers "Change my Pitch Up" (z ang. zmień mój ton). Blisko sześciominutowy utwór składa się z dwóch wymienionych fraz, powtarzanych po sobie. W nowej wersji powtarza się tylko jedna.

Koncert The Prodigy w Brighton, 20 listopada 2023 r. Lee Floyd/Avalon/PAP

"The Sun" zaznacza, że The Prodigy przed występami nie poinformowało o zmianie tekstu, "co sprawiło, że nowa wersja stała się głównym tematem dyskusji wśród fanów w Alexandra Palace w północnym Londynie". Właśnie tam zespół zagrał dwa koncerty w zeszły piątek i sobotę.

Zmieniony tekst kontrowersyjnego utworu

Z kolei "The Independent" przypomniał, że "Smack My Bitch Up", krytykowany m.in. przez brytyjską Narodową Organizację Kobiet oraz innych wykonawców, m.in. Beastie Boys czy Tori Amos, w 2010 roku znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej kontrowersyjnych piosenek wszech czasów, opracowanego przez Performing Right Society (PRS), organizację zajmującą się prawami autorskimi do muzyki. Drugie miejsce zajęło "God Save The Queen" zespołu Sex Pistols, a trzecie "Relax" zespołu Frankie Goes to Hollywood.

Piosenka była zakazana w szeregu stacji radiowych i telewizyjnych, a album, z której pochodziła, został usunięty z wielu sklepów w USA. Członkowie The Prodigy odmawali jednak zmiany jej treści, argumentując, że kontrowersyjna fraza oznacza "robienie czegokolwiek intensywnie".

The Prodigy - historia zespołu

The Prodigy to brytyjski zespół tworzący muzykę elektroniczną. Powstał w 1990 roku. Debiutancki album grupy "Experience" ukazał się w 1992 roku. Międzynarodowy rozgłos przyniosły The Prodigy albumy "Music for the Jilted Generation" i "The Fat of the Land". Według magazynu "NME" album "Fat of the Land" z 1997 roku sprzedał się w nakładzie 10 milionów kopii. Kolejne albumy zespołu plasowały się na szczytach list przebojów na całym świecie. Keith Flint, wokalista i frontman grupy, zmarł w 2019 roku. Zastąpił go Keith "Keeti" Palmer.

