"Nie panuje nad swoimi mięśniami". Siostra Celine Dion o stanie zdrowia piosenkarki

Claudette Dion, starsza siostra znanej kanadyjskiej piosenkarki, w wywiadzie udzielonym dziennikowi "7 Jours" powiedziała, że Celine Dion marzy o powrocie na scenie, ale ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie jest on w tej chwili możliwy. - Struny głosowe to mięśnie, serce też jest mięśniem - zaznaczyła, wskazując, że jej siostra "ciężko pracuje, ale nie panuje nad swoimi mięśniami". Wszystko przez zespół sztywności uogólnionej, znany również jako zespół Moerscha-Woltmanna lub zespół sztywnego człowieka, na który cierpi 55-letnia artystka.

Celine Dion. Czym jest zespół sztywności uogólnionej

Claudette Dion już wcześniej informowała o stanie zdrowia siostry. - Znasz ludzi, którzy często podrywają się w nocy z powodu skurczu nogi lub łydki? To coś podobnego, ale we wszystkich mięśniach. Niewiele możemy zrobić, aby ją wesprzeć i złagodzić jej ból - mówiła w wywiadzie dla magazynu "Hello", opublikowanym w sierpniu.

Celine Dion o swojej chorobie

W grudniu 2022 roku Celine Dion opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym wyznała, że cierpi na zespół sztywności uogólnionej. - Jak wiecie, jestem jak otwarta księga. Nie byłam dotąd gotowa, by o tym powiedzieć, ale teraz jestem. (...) Od dłuższego czasu borykam się z problemami ze zdrowiem i naprawdę trudno było mi stawić czoła tym wyzwaniom i mówić o wszystkim, przez co przechodziłam - powiedziała łamiącym się głosem.

W maju 2023 roku artystka odwołała kilkukrotnie przekładaną trasę koncertową "Courage World Tour". "Tak mi przykro, że rozczarowuję was wszystkich ponownie" - napisała w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. "Pracuję bardzo ciężko, by odzyskać siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli jest się w 100 procentach (sprawnym - red.). Ciągłe przekładanie koncertów jest nie fair wobec was, ale choć łamie mi to serce, najlepiej będzie jeśli odwołamy wszystko teraz, do czasu, aż będę naprawdę gotowa do powrotu na scenę" - napisała Celine Dion w mediach społecznościowych.