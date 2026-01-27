Logo strona główna
Kultura i styl

Ikona reggae, współpracował z największymi. Nie żyje Sly Dunbar

Sly Dunbar podczas występu w 2009 roku
Źródło: Gus Stewart/Redferns/Getty Images
W wieku 73 lat zmarł Sly Dunbar, jamajski perkusista, który wywarł silny wpływ na muzykę reggae i współpracował z największymi gwiazdami. To między innymi Bob Marley, Bob Dylan, Grace Jones, The Rolling Stones i Joe Cocker. O śmierci muzyka poinformowała jego była żona.

O śmierci Dunbara poinformowała jako pierwsza jego była żona, Thelma, która powiedziała jamajskiej gazecie "The Gleaner", że znalazła nieprzytomnego 73-latka w poniedziałek rano. Agent i rzecznik prasowy muzyka potwierdził tę informację w rozmowie z BBC.

Dunbar, urodzony w 1952 roku jako Lowell Fillmore Dunbar, zaczynał od gry na szkolnej ławce i puszkach. Inspirował go jeden z jego idoli, perkusista Lloyd Knibb. - Zobaczyłem, jak gra i pomyślałem: "Chcę być perkusistą, bo to najciężej pracujący członek zespołu" - wspominał Dunbar w wywiadzie w 1997 roku.

Nie żyje twórca kultowych animacji
Nie żyje twórca kultowych animacji

Jedne z najważniejszych sesji reggae

Miał kilkanaście lat, gdy poznał basistę Robbie Shakespeare'a, z którym utworzył sekcję rytmiczną zespołu Revolutionaries. Ten stał się stałym zespołem sesyjnym w słynnym jamajskim studiu nagraniowym Channel One. Duet znany jako Sly & Robbie zyskał opinię jednego z najbardziej innowacyjnych zespołów reggae. "We dwójkę użyczyli swoich umiejętności, aby współtworzyć jedne z najważniejszych sesji reggae i nagrywać równie ważne płyty lat 80. i 90., także z zespołami rockowymi" - informował festiwal Warsaw Summer Jazz Days przed występem jamajskich muzyków w Polsce w 2015 roku.

Lista piosenkarzy, zespołów i muzyków, z którymi nagrywał Dunbar, jest długa: Bob Marley, Bob Dylan, Grace Jones, The Rolling Stones, No Doubt, Joe Cocker, Marianne Faithfull, Madonna, Sinead O'Connor, Serge Gainsbourg, Black Uhuru, Bunny Wailer i wielu innych.

Zmarły w 2021 roku Shakespeare oszacował w pewnym momencie, że wraz z Dunbarem wziął udział w ponad 200 tysiącach nagrań. - Kiedy kupujesz płytę reggae, istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo, że perkusistą jest Sly Dunbar - powiedział producent Brian Eno w 1979 roku.

Unowocześnili brzmienie reggae

Sly & Robbie dali się zapamiętać nie tylko jako świetni muzycy sesyjni, ale także artyści, którzy zmienili oblicze wykonywanego przez siebie gatunku muzycznego. "W swojej ojczyźnie zyskali reputację twórców, którzy unowocześnili brzmienie reggae, wprowadzając do niego więcej instrumentów elektronicznych i tekstur" - pisze portal BBC we wtorek. Odcisnęli swoje piętno również na dancehallu, osiągając sukcesy dzięki takim utworom jak "Tease Me" i "Murder She Wrote" w latach 90.

Dunbar był laureatem dwóch nagród Grammy, w tym za najlepszy album reggae ("Friends" w 1999 roku) oraz najlepsze nagranie reggae ("Anthem" w 1984 roku).

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: BBC, The Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Gus Stewart/Redferns/Getty Images

