Slayer wraca na scenę. Legenda metalu zapowiada pierwsze koncerty od pięciu lat

Slayer, jedna z najważniejszych grup metalowych, wraca do koncertowania. Na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych zespół zapowiedział dwa koncerty.

Media muzyczne i fani ostrej muzyki piszą o zaskoczeniu deklaracją zespołu. W 2019 roku, po blisko czterech dekadach grania, Slayer ogłosił zakończenie działalności. W tym samym roku grupa zagrała też pożegnalną trasę koncertową. Tymczasem w środowe popołudnie na oficjalnych profilach zespołu w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie internetowej pojawiła się informacja: "Dopadnie cię, kiedy się najmniej tego spodziewasz" - napisali muzycy, dodając daty dwóch wrześniowych festiwali - Riot Fest w Chicago i Louder Than Life w Louisville.

Zespół Slayer wraca na scenę

Portal muzyczny New Musical Express przypomina, że jeszcze niedawno ponowne spotkanie członków grupy wydało się mało prawdopodobne. Gitarzysta zespołu Kerry King zapowiedział solowy album i koncerty (na początku czerwca będzie m.in. jednym z gości Mystic Festival w Gdańsku), a w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" wyznał, że ze współzałożycielem Slayera - wokalistą i basistą Tomem Arayą nie rozmawiał od ostatniego koncertu grupy. Jednak najnowsza zapowiedź nie pozostawia wątpliwości. "Nic nie może się równać z 90 minutami na scenie, gdy grając na żywo dzielimy się tą intensywną energią z naszymi fanami" - pisze Araya w oświadczeniu cytowanym przez portal magazynu "Revolver". "Jeśli mam być szczery, tęskniliśmy za tym". A Kerry King dodaje: "Czy tęskniłem za grą na żywo? Absolutnie. Slayer znaczy wiele dla naszych fanów, ale również dla nas. Nie widzieliśmy się z nimi już pięć lat".

Jak informują media Slayer ma wystąpić w tym samym składzie, w którym rozstał się w 2019 roku - z Arayą i Kingiem, gitarzystą Gary'm Holtem (znanym również z grupy Exodus) i Paulem Bostaphem na perkusji. Fani grupy zareagowali entuzjastycznie na deklarację członków Slayera. "Kiedy świat potrzebuje ich najbardziej, wracają" - komentują, nawiązując do wpisu zespołu. Inni jednak ironizują: "To nasze pożegnalne występy. Do zobaczenia w przyszłym roku".