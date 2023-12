"Kobiety tworzą historię w muzyce". To one były najczęściej oglądane na żywo w tym roku

Taylor Swift - rekordowa trasa koncertowa

Jak ustaliło czasopismo branży muzycznej "Pollstar", Eras Tour przyniosła 33-letniej artystce 1,04 mld dolarów. Jest to pierwsza trasa koncertowa w historii, która zarobiła powyżej miliarda dolarów. Jednocześnie w periodyku podkreślono, że nie jest to całość dochodu, jaki uzyskała Swift, ponieważ do wymienionej kwoty trzeba jeszcze doliczyć ok. 200 mln ze sprzedaży firmowanych jej nazwiskiem gadżetów.

W 2023 zauważalny był również wzrost popularności kobiecego sportu w USA. Rywalizacja klubów Las Vegas Aces i New York Liberty w finałach WNBA, amerykańskiej ligi koszykówki kobiet, cieszyła się większą popularnością niż jakiekolwiek inne finały w historii StubHub. Z kolei bilety na turniej Final Four kobiet były droższe niż na Final Four mężczyzn. Do tego sprzedaż biletów na mecze piłki nożnej kobiet podwoiła się w stosunku do ubiegłego roku.