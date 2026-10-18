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Kultura i styl

"Muzyka o sercu Wokulskiego". Kompozytor o swojej pracy nad "Lalką"

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Kadr z filmu "Lalka" (reż. Maciej Kawalski)
"To jest muzyka, która mówi chyba o sercu Wokulskiego"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kino Świat
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"Lalkę" w reżyserii Macieja Kawalskiego powinno się nie tylko oglądać, ale też i słuchać. "To jest muzyka, która mówi chyba o sercu Wokulskiego" - mówi Łukasz Targosz, który skomponował muzykę do filmu. Jak sam wspominał na antenie TVN24, początkowo w pracy skupiał się jednak na czymś innym.

Niedługo do kin na "Lalkę" pójdzie dwumilionowy widz. Film, którego koproducentem jest TVN, cieszy się niesłabnącą popularnością w kinach. Łukasz Targosz na antenie TVN24 podzielił się, jak wyglądała praca nad komponowaniem muzyki do filmu.

- To jest wielki, epicki film. To jest film, który powinniśmy przeżywać w kinie na wielkim ekranie - mówił na antenie TVN24.

Wskazał, że praca nad muzyką dodawała mu skrzydeł, chociaż czuł odpowiedzialność na swoich barkach ze względu na skalę projektu. Zdradził też, że "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego "nieprędko" będzie dostępna w streamingu. Ma też nadzieję, że podobne, wielkie produkcje będą w przyszłości pojawiać się częściej. Sam jest bardzo poruszony odzewem widzów.

Komponowanie muzyki filmowej przypomina puzzle
Źródło: TVN24

Co puzzle mają wspólnego z muzyką filmową?

Targosz opowiedział też, jak "od kuchni" wygląda praca nad muzyką filmową. Zdradził, że jest ona jednym z ostatnich etapów produkcji dzieła. Wtedy da się albo polepszyć obraz, albo kompletnie zepsuć odbiór całości.

- To jest trochę tak, jakbyśmy mieli wielką paczkę puzzli, z których trzeba złożyć obraz. Kłopot polega na tym, że jak kupujemy paczkę puzzli do złożenia to zawsze mamy pierwowzór na pudełku, a w wypadku filmu jest tak, że tego nie ma - tłumaczył.

Czy podobne produkcje będą powstawać częściej?
Źródło: TVN24

"Serce Wokulskiego"

Jak wyglądała praca w przypadku filmowej "Lalki"? Początkowo Targosz skupił się na tym, aby muzyką oddać klimat epoki, powstań, napięć, jakie towarzyszyły warszawskiemu społeczeństwu. Później jednak zdecydował się skoncentrować na czymś innym.

- To jest muzyka, która mówi chyba o sercu Wokulskiego. Mówi o tym, kim jest Wokulski. Ona odnosi się do tego, jak on patrzy na ten świat - tłumaczył w studio Targosz.

Wskazał, że my jako ludzie potrzebujemy jednak więcej romantyzmu. W interpretacji Targosza zderza się on w duszy Wokulskiego z pozytywizmem, ale jest tą stroną, która wygrywa.

Klatka kluczowa-723730
Najnowsza zapowiedź filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego
Źródło: Kino Świat
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
FilmMuzyka
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