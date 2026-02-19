Nowe utwory U2, w tym wyjątkowy muzyczny hołd dla Renee Good

Ulica w Minneapolis, na której 37-latka została postrzelona przez agenta ICE Źródło: Marcin Wrona/TVN24

"Najgorsze nie może zabić tego, co w nas najlepsze. Ale będzie próbować. Ameryka powstanie (podniesie się) przeciwko ludziom w kłamstwie" - śpiewa Bono. Tytuł "American Obituary" można przetłumaczyć jako "Amerykański nekrolog". W mocnym rockowym utworze irlandzkiej legendy rocka pojawiają się odniesienia wprost do Renee Good. Amerykanka, matka trójki dzieci, śmiertelnie postrzelona przez agenta ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) stała się symbolem protestu przeciwko brutalności służb i administracji Donalda Trumpa.

"Renee Good urodziła się, by umrzeć wolna. Amerykańska matka trójki dzieci. Siódmego dnia stycznia. Kula dla każdego dziecka" - słyszymy w utworze. Tekst nawiązuje też bezpośrednio do tego jak przedstawiciele administracji określali wydarzenia w Minneapolis. "Renee terrorystką? Nie wszystko można zabić. Ameryka powstanie przeciwko ludziom w kłamstwie".

"American Obituary". Muzycza odpowiedź U2 na działania ICE

Wokalista U2 opowiedział o utworze w wywiadzie dla fanzinu grupy "U2 Propaganda". Słowa do niego zaczął pisać dzień po śmiertelnym postrzeleniu Renee Nicole Good. "Młoda matka zastrzelona w biały dzień w swoim samochodzie, która zostawiła trójkę dzieci. Kobieta zaangażowana w pokojowe obywatelskie nieposłuszeństwo, której rodzina musiała znosić dalsze upokorzenia, gdy określano ją mianem 'terrorystki wewnętrznej'. To dla wielu przepełniło czarę goryczy..." - mówi Bono.

"American Obituary" otwiera wydany w środę mini album "U2 Days of Ash". To pierwsza taka produkcja zespołu od 2017 roku. Jak podkreślają dziennikarze muzyczni, to też w pewnym sensie powrót do korzeni protest-songów.

"Nowa EP-ka to odpowiedź na bieżące wydarzenia, inspirowana wieloma niezwykłymi i odważnymi ludźmi walczącymi na froncie wolności. Cztery z pięciu utworów opowiadają o konkretnych osobach - matce, ojcu, nastolatce, której życie zostało brutalnie przerwane - oraz żołnierzu, który wolałby śpiewać, ale jest gotów umrzeć za wolność swojego kraju" - opisuje ją w mediach społecznościowych sam zespół.