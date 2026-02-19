Logo strona główna
Kultura i styl

Nowe utwory U2, w tym wyjątkowy muzyczny hołd dla Renee Good

Ulica w Minneapolis, na której 37-latka została postrzelona przez agenta ICE
Źródło: Marcin Wrona/TVN24
Grupa U2 opublikowała właśnie swoje nowe utwory. Wśród nich "American Obituary", muzyczny hołd dla Renee Good, 37-letniej Amerykanki śmiertelnie postrzelonej na ulicy przez służby imigracyjne.

"Najgorsze nie może zabić tego, co w nas najlepsze. Ale będzie próbować. Ameryka powstanie (podniesie się) przeciwko ludziom w kłamstwie" - śpiewa Bono. Tytuł "American Obituary" można przetłumaczyć jako "Amerykański nekrolog". W mocnym rockowym utworze irlandzkiej legendy rocka pojawiają się odniesienia wprost do Renee Good. Amerykanka, matka trójki dzieci, śmiertelnie postrzelona przez agenta ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) stała się symbolem protestu przeciwko brutalności służb i administracji Donalda Trumpa.

Zespół U2
Zespół U2
Źródło: Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal/Tribune News Service via Getty Images

"Renee Good urodziła się, by umrzeć wolna. Amerykańska matka trójki dzieci. Siódmego dnia stycznia. Kula dla każdego dziecka" - słyszymy w utworze. Tekst nawiązuje też bezpośrednio do tego jak przedstawiciele administracji określali wydarzenia w Minneapolis. "Renee terrorystką? Nie wszystko można zabić. Ameryka powstanie przeciwko ludziom w kłamstwie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Agent ICE śmiertelnie postrzelił ich siostrę. Oto co powiedzieli w Kongresie

Agent ICE śmiertelnie postrzelił ich siostrę. Oto co powiedzieli w Kongresie

Świat
Wycofują kilkuset agentów. Ale "egzekwowanie przepisów będzie kontynuowane"

Wycofują kilkuset agentów. Ale "egzekwowanie przepisów będzie kontynuowane"

Świat

"American Obituary". Muzycza odpowiedź U2 na działania ICE

Wokalista U2 opowiedział o utworze w wywiadzie dla fanzinu grupy "U2 Propaganda". Słowa do niego zaczął pisać dzień po śmiertelnym postrzeleniu Renee Nicole Good. "Młoda matka zastrzelona w biały dzień w swoim samochodzie, która zostawiła trójkę dzieci. Kobieta zaangażowana w pokojowe obywatelskie nieposłuszeństwo, której rodzina musiała znosić dalsze upokorzenia, gdy określano ją mianem 'terrorystki wewnętrznej'. To dla wielu przepełniło czarę goryczy..." - mówi Bono.

"American Obituary" otwiera wydany w środę mini album "U2 Days of Ash". To pierwsza taka produkcja zespołu od 2017 roku. Jak podkreślają dziennikarze muzyczni, to też w pewnym sensie powrót do korzeni protest-songów.

"Nowa EP-ka to odpowiedź na bieżące wydarzenia, inspirowana wieloma niezwykłymi i odważnymi ludźmi walczącymi na froncie wolności. Cztery z pięciu utworów opowiadają o konkretnych osobach - matce, ojcu, nastolatce, której życie zostało brutalnie przerwane - oraz żołnierzu, który wolałby śpiewać, ale jest gotów umrzeć za wolność swojego kraju" - opisuje ją w mediach społecznościowych sam zespół.

Trump oburzony występem na Super Bowl
Dowiedz się więcej:

Trump oburzony występem na Super Bowl

Świat

Autorka/Autor: Adam Michejda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jens Kalaene/PAP/EPA

MuzykaSztukaPolityka imigracyjna USAUSADonald Trump
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica