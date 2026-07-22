Nie żyje gitarzysta Tony Thorpe

The Rubettes: Alan Williams, John Richardson, Mick Clarke i Tony Thorpe (1978) Źródło zdj. gł.: Fin Costello/Redferns/Getty Images

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W komunikacie opublikowanym 17 lipca podano, że Thorpe był ojcem, mężem, "przyjacielem wielu osób oraz mentorem niezliczonej rzeszy muzyków, młodych i starych". "Jego pogarszający się ostatnio stan zdrowia nie osłabił wcale jego błyskotliwego umysłu i ostrego poczucia humoru" - czytamy.

Wspomnienie gitarzysty opublikował również jego były kolega z zespołu Alan Williams. "Drogi Tony, nasze drogi skrzyżowały się tylko na chwilę, ale w tym czasie powstała cudowna muzyka i przeżyliśmy przezabawne, niezapomniane chwile" - napisał na Facebooku.

Wielki przebój The Rubettes

Urodzony w 1945 roku Thorpe zaczął grać na gitarze i perkusji w wieku 11 lat. Pięć lat później zaczął zarabiać jako muzyk. Wraz z The Rubettes nagrał pierwszy, a zarazem największy przebój zespołu "Sugar Baby Love" (1974). Singiel rozszedł się w Wielkiej Brytanii w nakładzie blisko 500 tysięcy egzemplarzy.

Pięć lat po sukcesie "Sugar Baby Love" Thorpe odszedł z grupy. W kolejnych latach współpracował z różnymi zespołami, w tym z The Vibratones oraz Coventry Theatre Orchestra, występował także jako akompaniator i kontynuował także działalność solową. W 2014 roku opublikował swoją autobiografię.

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