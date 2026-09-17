Kultura i styl Raper wykluczony z trasy Sheerana wydał oświadczenie. Deklaruje przekazanie miliona dolarów Oprac. Ewa Żebrowska |

Macklemore na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: A. Perez Meca/Europa Press/Abaca/PAP

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"W obliczu wydarzeń ostatnich 48 godzin chcę skierować uwagę z powrotem tam, gdzie powinna być skierowana: na Palestyńczyków, którzy wciąż giną, żyją pod okupacją wojskową i walczą o swoją wolność" - napisał Macklemore w mediach społecznościowych. I zapowiedział: "Przeznaczę cały milion dolarów (niemal 3,8 miliona złotych - red.) - mój dochód z trasy koncertowej "Loop Tour" Eda Sheerana - na rzecz sześciu organizacji działających na rzecz bezpośredniego wsparcia dla Palestyńczyków", a w opisie podał, o które konkretnie organizacje chodzi.

Jest zapowiedź kolejnych milionów

W tym samym wpisie Macklemore zachęcił miliardera Roberta Krafta, by i on przekazał darowiznę w tej samej wysokości. To po czterdziestominutowej rozmowie telefonicznej Sheerana z Kraftem, właścicielem stadionu pod Bostonem, miały zapaść decyzje dotyczące wykluczenia rapera z trasy po USA - podaje "The Wall Street Journal". "Niezależnie od różnic zdań, w tej kwestii możemy się chyba zgodzić: życie Palestyńczyków jest warte ochrony. Życie Palestyńczyka nie jest mniej cenne niż jakiekolwiek inne życie na tej ziemi" - podkreślił Macklemore.

W oświadczeniu cytowanym przez amerykańskie media Kraft przekazał, że już wcześniej otrzymał telefon od Sheerana. Jak twierdził, wokalista poprosił go o przekazanie dwóch milionów dolarów, czyli kwoty odpowiadającej jego własnej darowiźnie, na pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. Biznesmen zapowiedział, że przekaże wskazaną sumę, nie ujawniając jednak, które organizacje miałyby ją otrzymać - poinformował "The New York Times".

Macklemore i spór o trasę koncertową

Raper Macklemore miał pojawić się łącznie na dziesięciu koncertach trasy "Loop Tour", dotąd zagrał na dwóch. Według cytowanej przez niego wypowiedzi Sheerana przyczyną decyzji właścicieli stadionów o wykluczeniu go z reszty trasy były jego słowa z 4 września, podczas koncertu na MetLife Stadium w New Jersey. Macklemore krzyczał "wolna Palestyna" oraz pokazywał palestyńską flagę. Sam Sheeran podkreślił, że decyzja o wykluczeniu amerykańskiego artysty nie należała do niego, a do organizatorów. Robert Kraft miał oświadczyć, że nie chce udostępniać swojej infrastruktury "dla mowy nienawiści".

W środę - w geście solidarności z Macklemorem - z udziału w trasie wycofali się pozostali muzycy, czyli Finneas, Lukas Graham i Aaron Rowe. Jak ocenia BBC, wizerunek Eda Sheerana jako "miłego gościa", który nie chce stawać po żadnej ze stron, przyczynił się do "największego kryzysu w jego karierze".

Dowiedz się więcej: Artyści rezygnują z koncertowania z Edem Sheeranem. Muzyk wydał oświadczenie

Roger Waters: postępujesz źle

Brytyjczyka skrytykowali koledzy z branży. Roger Waters, od dawna wspierający Palestyńczyków były muzyk Pink Floyd, we wtorek wieczorem nazwał Eda Sheerana "małym dupkiem". W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu nie krył swojego oburzenia.

- Mam dla ciebie krótką wiadomość - powiedział, zwracając się bezpośrednio do brytyjskiego wokalisty. - Na tym świecie są dwa rodzaje ludzi. Są tacy, którzy postępują właściwie, i do nich należy Macklemore. Są też ludzie, którzy - i tu przeprosił za wulgarne sformułowanie - dupki takie jak ty, którzy postępują źle - stwierdził. Zakończył nagranie słowami: "Żegnam".

Do sprawy odnieśli się też muzycy z zespołu Massive Attack. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przekazali, że "zachowywanie 'neutralności' wobec wojny w Strefie Gazy nie jest w praktyce neutralnością i że względy finansowe nie powinny przeważać nad kwestiami humanitarnymi".

Tymczasem pod ostatnim wpisem Macklemore'a z obietnicą przekazania pieniędzy zaroiło się od gratulacji i wyrazów wsparcia. "Człowiek czynu. Człowiek z przekonaniami. Człowiek uczciwy" - komentowali członkowie północnoirlandzkiego zespołu Kneecap, również znani ze swojego wsparcia dla Palestyny.

Redagował AM