Gwiazdor dowiedział się, że pozwał fankę na 250 tys. dolarów. "Robi mi się niedobrze, jak o tym myślę"

Kobieta z Florydy ma zapłacić ćwierć miliona dolarów za sprzedaż 18 kubków z wizerunkiem Luke'a Combsa, informują media. Popularny amerykański wokalista country zareagował na pozew w mediach społecznościowych. "To nie do uwierzenia, byłem w kompletnym szoku" - mówi. I chce pomóc swojej fance.

Popularny artysta country Luke Combs na swoim instagramowym profilu opublikował w czwartek nagranie wideo zatytułowane "odpowiedź na pozew". Jak tłumaczy obudził się o 5 rano, poszedł do łazienki i pierwsze, co zobaczył, to informacja, że "pozwał kobietę na 250 tys. dolarów". Kolejne dwie godziny spędził na ustalaniu, co się stało, a potem kontakcie z kobietą. Jak się okazało pozwano ją za sprzedaż 18 kubków własnej roboty z twarzą artysty. O zasądzonej kwocie - w przeliczeniu to niemal milion złotych - miała dowiedzieć się niedługo po wyjściu ze szpitala, informuje BBC. Nie wiedziała wcześniej, że jest pozwana, a informację o tym miała znaleźć dopiero po fakcie, w spamie poczty elektronicznej. Portal pisze, że kobieta sprzedawała kubki na popularnej platformie sprzedażowej, a inspiracją był koncert Luke'a, na którym była w tym roku.