Kultura i styl Kombi kontra Kombii. Kolejna odsłona sporu wokół nazwy i decyzja sądu UE Maciej Wacławik |

Kombi "Słodkiego miłego życia" Źródło wideo: TVN Źródło zdj. gł.: Stach Leszczyński, Radek Pietruszka/PAP

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Wyrokiem z 25 listopada Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę Sławomira Łosowskiego na decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dotyczącą znaku towarowego "kombii" (pisownia małą literą - red.), zarejestrowanego w 2011 roku przez Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka.

W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę, że wnioskodawca nie wykazał, że Skawiński i Tkaczyk działali w złej wierze. Łosowski nie wykazał też, że posiadał wyłączne prawo do nazwy "Kombi". Zespół Kombi przerwał działalność w 1992 roku, "a zatem prawie dwadzieścia lat przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku 'kombii' w 2011 roku" - czytamy w orzeczeniu sądu. Ponadto Skawiński i Tkaczyk "rozwijali własną działalność muzyczną" pod nową nazwą, z którą "zyskali określoną renomę".

Łosowski został zobowiązany do pokrycia własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez Skawińskiego i Tkaczyka.

Kombi oraz Kombii

Obecnie na rynku istnieją dwa zespoły, nawiązujące do działającego od lat 70. zespołu Kombi. Liderem formacji Kombi jest dawny klawiszowiec tamtej grupy Sławomir Łosowski, natomiast dawny gitarzysta Grzegorz Skawiński i dawny basista Waldemar Tkaczyk posługują się nazwą Kombii.

Skawiński i Tkaczyk w 2003 roku wznowili działalność bez Łosowskiego. Ten oświadczył, że tylko on ma prawo do używania nazwy Kombi, więc grupa Skawińskiego i Tkaczyka występuje pod nieco zmodyfikowaną nazwą.