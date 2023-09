Jon Bon Jovi nie zaśpiewa na ślubie syna z Millie Bobby Brown. "Potrzebuje przerwy"

Jon Bon Jovi nie wystąpi na ślubie swojego syna Jake'a Bongioviego i aktorki Millie Bobby Brown. Myślę, że potrzebuje przerwy – powiedziała 19-letnia gwiazda "The Stranger Things" w wywiadzie dla "Today". Wokalista grupy Bon Jovi w przeszłości zaskoczył gości weselnych, spontanicznie wykonując przebój "Livin’ on a Prayer" podczas uroczystości na Florydzie.

O tym, że przyszły teść nie wystąpi na jej ślubie z Jake'iem Bongiovim, Millie Bobby Brown opowiedziała w niedawnym wywiadzie dla "Today". – To tak, jakby poproszono mnie o zagranie całego przedstawienia przed wszystkimi (gośćmi) – powiedziała 19-letnia aktorka, cytowana przez portal CNN. - Myślę, że ten człowiek potrzebuje przerwy. On nigdy się nie zatrzymuje. Wciąż ma lekcje tenisa lub śpiewu. Myślę, że potrzebuje przerwy. Trzygodzinnej przerwy – dodała.

Gwiazda serialu "The Stranger Things" w ostatnim wywiadzie opowiedziała też o przygotowaniach do ceremonii. Jak przyznała, "Jake jest bardzo zaangażowany" i "pomocny". Odniosła się też do samego pomysłu zorganizowania ślubu: – Wciąż zastanawiam się, czy to dobry pomysł? Ale w końcu to po prostu bardzo intymny dzień dla nas obojga i oboje jesteśmy bardzo podekscytowani – stwierdziła.