Jennifer Lopez o odwołaniu trasy "This is Me...Live" poinformowała na swojej stronie internetowej w piątek. "Jestem całkowicie zrozpaczona i zdruzgotana. Zawiodłam was. Musicie wiedzieć, że nie robiłabym tego, gdybym nie czuła, że jest to absolutnie konieczne. Jeszcze do was wrócę" - przekazała wokalistka. Tego samego dnia firma Live Nation przekazała, że "Jennifer bierze wolne, aby być z dziećmi, rodziną i bliskimi przyjaciółmi".