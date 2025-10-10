Logo strona główna
Kultura i styl

"To nie fejk". Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku

Ed Sheeran
Ed Sheeran
Źródło: Reuters Archive
Ed Sheeran dotrzymał obietnicy danej tiktokerowi Łatwogangowi i nagrał wraz z nim nową wersję przeboju "Azizam". Angielski gwiazdor zaśpiewał w niej po polsku.
Kluczowe fakty:
  • Ed Sheeran w sierpniu dał w Polsce dwa koncerty.
  • Angielski artysta obiecał wówczas, że nagra piosenkę po polsku, jeśli jego nagranie w mediach społecznościowych zbierze milion polubień.
  • Ed Sheeran dotrzymał słowa i wystąpił w duecie z polskim twórcą, Łatwogangiem.

Dwa sierpniowe koncerty Eda Sheerana we Wrocławiu zbiegły się w czasie z publikacją na TikToku nagrania, na którym znany brytyjski piosenkarz i polski tiktoker Łatwogang przemierzają centrum stolicy Dolnego Śląska na trójkołowym rowerze.

Łatwogang opublikował następnie na TikToku nagranie ze spotkania z Sheeranem, na którym zapytał go, za ile lajków nagrałby z nim piosenkę. - Za milion lajków - odpowiedział piosenkarz. - Może zaśpiewam po polsku - dodał, uściślając, że chodzi o wspólne wykonanie jednej z jego piosenek w naszym języku. W ciągu niespełna dwóch miesięcy nagranie to uzyskało ponad 1,7 mln polubień.

"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"

"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"

WARSZAWA
Taylor Swift "z zadowoleniem przyjęła chaos", nie jest "policją"

Taylor Swift "z zadowoleniem przyjęła chaos", nie jest "policją"

Ed Sheeran śpiewa po polsku

Angielski gwiazdor dotrzymał słowa. Trwający mniej niż dwie minuty utwór, będący nową wersją piosenki "Azizam" Sheerana, ujrzał światło dzienne w czwartek. "Azizam, spotkajmy się na taniec dziś / Pokaż mi, jak płynąć jak woda / Światła tańczą wokół nas / Bądź moją, moją, Azizam" - śpiewa zdobywca czterech nagród Grammy po polsku. Nagraniu towarzyszy teledysk nagrany z Łatwogangiem.

"Obietnica dotrzymana" - napisał Łatwogang w czwartek na Instagramie. Pod wpisem natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Autorzy wielu z nich nie kryją zaskoczenia i nie szczędzą ciepłych słów pod adresem nowego nagrania. Wytwórnia, która je opublikowała, Warner Music Poland pod wpisem zapewniła, że "to nie jest AI, nie fejk".

Nie odzywali się do siebie latami. Teraz wyszli na scenę, trzymając się za ręce
Nie odzywali się do siebie latami. Teraz wyszli na scenę, trzymając się za ręce

Martyna Nowosielska-Krassowska

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bradley Collyer/PA/PAP

